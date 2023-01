Home

Lions Amaranto under 17 vince 88-0 contro il Vasari Arezzo

31 Gennaio 2023

Lions Amaranto under 17 vince 88-0 contro il Vasari Arezzo

Livorno 31 gennaio 2023

Pronostico pienamente rispettato. I Lions Amaranto under 17 hanno superato in casa, sul prato del ‘Priami’ di Stagno, con un netto 88-0 (55-0 la situazione all’intervallo), i pari età dei Vasari Arezzo.

Un match senza storie, sempre saldissimamente in mano ai ragazzi allenati da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli (a proposito: i tre tecnici intendono pubblicamente ringraziare il loro collega Valerio Ubaldi, per il concreto aiuto offerto nell’occasione).

Per effetto dell’agevole successo, condito dal bonus-attacco (punto aggiuntivo in ghiaccio già nel cuore del primo tempo), i livornesi conservano, sempre insieme al Bellaria Pontedera, la vetta della classifica.

Questa la situazione nel girone toscano dopo la prima di ritorno:

LundaX Lions Amaranto e Bellaria Pontedera 31 p.; Mascalzoni del Canale 23; MolonLabè* 16; Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ 13; Valdinievole 7; Vasari Arezzo 0. *MolonLabè ha giocato sei partite, cioè una in meno rispetto alle altre sei squadre. In questo torneo sono impegnate le sette formazioni toscane di categoria non qualificate al girone èlite. Ben quattordici le mete siglate dalla LundaX Lions Amaranto. Cinque volte a segno Gabbriellini, tre Meini, due Pellegrini ed una volta ciuscuno Giudici (autore anche di nove trasformazioni), Paradiso, Munafò e Bulleri. Gli amaranto – indipendentemente dal numero cospicuo di marcature realizzate – hanno confermato di possedere qualità importanti per la categoria. Lo schieramento: Meini; Giudici, Gabbriellini, Pellegrini, Paradiso; Perciavalle, Munafò; Consani (cap.), Contini, Bulleri; Vernoia, Spagnoli; Giusti, Bani, Tecce. Entrati anche: Bianucci, Melani, Torrini e Ungarini. Nel prossimo impegno, il 12 febbraio alle 11:00, a Bettolle, match esterno con il MolonLabè

