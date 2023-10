Home

Lions Amaranto under 18: largo successo e primo posto consolidato in classifica

31 Ottobre 2023

Lions Amaranto under 18: largo successo e primo posto consolidato in classifica

Livorno 31 ottobre 2023 – Lions Amaranto under 18: largo successo e primo posto consolidato in classifica

Alla fine dell’incontro casalingo con il Bellaria Pontedera, ancora in campo e prima della doccia, i ragazzi hanno cantato ‘Salulate la capolista’. E in effetti la LundaX Lions Amaranto under 18, con il terzo successo ‘pieno’ – cioè condito dal bonus-attacco – ha consolidato il suo primato nella classifica del girone 1 del cosiddetto campionato regionale, nel quale sono di scena tutte le formazioni della Toscana e dell’Umbria non impegnate nell’èlite. Questa, dopo quattro giornate e ad un turno dalla fine della fase, la situazione in graduatoria: LundaX Lions Amaranto 17 p.; Centauri ‘1’ e Unicusano Livorno Rugby ‘2’ 12; Mascalzoni del Canale 11; Bellaria Pontedera 5; Valdinievole -4. Per difendere la prima piazza, basterebbe, domenica prossima, a Gubbio, contro i Centauri ‘1’, anche solo un punto. È evidente come la realtà labronica allenata da Francesco Consani e Alessandro Brondi, anche in terra umbra, entrerà sul terreno di gioco senza fare calcoli, a caccia di una nuova affermazione. Le prime due del girone andranno poi ad incrociare, nelle semifinali d’area, le prime due del raggruppamento 2, nel quale la squadra dei Centauri ‘2’ è matematicamente certa del gradino più alto del podio. La LundaX Lions Amaranto, contro il Bellaria, si è imposto 45-0 (7 mete a 0). Dopo una primissima parte all’insegna dell’equilibrio, i livornesi hanno preso saldamente in mano le redini del confronto. In meta due volte Meini e Giudici ed una ciascuno Consani, Longhi e Gabbriellini; quattro le trasformazioni di Giorgi ed una di Paradiso. Amaranto in crescita di condizione. Lo schieramento: Meini; Cozzolini, Pellegrini, Giorgi, Paradiso; Giudici, Munafò; Consani, Contini, Bulleri; Longhi, Vernoia; Parziale, Giusti, Bianucci. Entrati anche: Bani, Tecce, Gabbriellini, Bacci, Melani, Zampini e Palomba.

