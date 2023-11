Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto under 18, quinto successo consecutivo

Rugby

20 Novembre 2023

Lions Amaranto under 18, quinto successo consecutivo

Livorno 20 novembre 2023 – Lions Amaranto under 18, quinto successo consecutivo

Una fantastica cinquina. Sul sintetico del ‘Marco Polo’, al cospetto dei pari età padroni di casa dell’UR Firenze ‘2’, la LundaX Lions Amaranto under 18 ha ottenuto il suo quinto successo consecutivo.

Nella gara di andata della semifinale del campionato tosco umbro, fascia due – il torneo che vede al via tutte le formazioni di categoria non impegnate nell’èlite -, i ragazzi di Francesco Consani e Alessandro Brondi si sono imposti 15-23.

Nella mini classifica, 4 punti per gli ospiti (che hanno vinto, senza assicurarsi il bonus-attacco; tre le mete siglate) e 0 punti per i locali (che hanno perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non hanno strappato il bonus-offensivo; due le mete siglate). Domenica prossima alle 14:00, al ‘Priami’ di Stagno, si giocherà il ritorno.

Chi vince questo braccio di ferro, passerà alla fase interregionale, nella quale saranno impegnate le migliori otto squadre – a parte quelle dell’èlite – del centro Italia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria). In pillole la cronaca del match di Firenze. Con il piazzato dell’apertura Giorgi i livornesi aprono le marcature: 0-3. I gigliati pareggiano: 3-3.

La meta del centro dei labronici Gabbriellini permette di tornare (in modo definitivo) in vantaggio: 3-8. La meta del seconda linea Longhi, trasformata da Giorgi, consente di issarsi sul massimo divario: 3-15 all’intervallo. I fiorentini accorciano le distanze con una meta trasformata: 10-15. Altro piazzato di Giorgi, per il 10-18, e poi altra meta (non trasformata) dei locali: 15-18.

I livornesi non tremano e a 10 minuti dal termine, con la seconda meta personale di Gabbriellini, ricacciano indietro gli antagonisti, chiudendo con un margine superiore al classico break: 15-23. Si preannuncia una gara intensa anche tra sei giorni, al ritorno.

Lo schieramento livornese al ‘Marco Polo’:

Meini; Cozzolini (1’ st Paradiso), Gabbriellini, Pellegrini, Giudici; Giorgi, Munafò; Consani, Contini, Bulleri; Longhi, Vernoia; Parziale, Bani, Bianucci. A disp.: Tecce, Manguso, Bacci, Zampini, Spagnoli, Palomba.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin