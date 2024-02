Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto under 18 superata dal Bologna

Rugby

20 Febbraio 2024

Lions Amaranto under 18 superata dal Bologna

Livorno 20 febbraio 2024 – Lions Amaranto under 18 superata dal Bologna

Una premessa doverosa. La – peraltro meritata – qualificazione al campionato interregionale sta dimostrandosi preziosa come il pane, per questi ragazzi della LundaX Lions Amaranto under 18, per confrontarsi con avversari di qualità e maturare significative esperienze.

A poco – per la loro crescita tecnica e non solo tecnica – sarebbero servite ampie vittorie al cospetto di antagonisti non di prima fascia, nel campionato di consolazione – quello regionale -. Ciò premesso, nel corso del girone di andata del campionato interregionale, la squadra livornese non è riuscita a sconfiggere alcuna delle quattro ‘big’, leggi le formazioni che stanno sgomitando, punto a punto, al vertice della classifica.

Questa la situazione in graduatoria al giro di boa di questo campionato che al via le otto migliori formazioni del centro Italia non impegnate nel torneo ‘èlite’: Lyons Piacenza 29 p.; Valorugby Reggio e Bologna 27; Pesaro 25; LundaX Lions Amaranto e Centauri 11; Jesi* e UR Firenze ‘2’* 1. *Jesi e UR Firenze ‘2’ una partita in meno.

In questa assolata domenica di metà febbraio, sul prato amico dell’‘Emo Priami’ di Stagno, i livornesi hanno perso 5-22 con il Bologna. In sostanziale equilibrio il possesso dell’ovale, con i felsinei più smaliziati ed abili nel chiudere i varchi e nel concretizzare le occasioni propizie. Per gli ospiti quattro mete (una trasformata) e dunque successo condito dal bonus-attacco.

Per i padroni di casa una meta (siglata nella ripresa dal trequarti ala Federico Perciavalle) e nessun punto in graduatoria. Per i labronici, una prestazione generosa fornita al cospetto di una compagine decisamente valida, con i mezzi per chiudere al primo posto il girone.

Utilizzati, nelle fila amaranto, appena due atleti del 2005 (uno dei due è entrato nella ripresa); per il resto, schierati dagli allenatori Francesco Consani e Alessandro Brondi solo giocatori classe 2006 e 2007.

Dopo la pausa di domenica prossima, gli amaranto saranno di scena, il 3 marzo, a Città di Castello, contro la sinergica realtà umbra dei Centauri.

Conti alla mano, sarà lo ‘spareggio’ per la quinta posizione del girone, il primo piazzamento lasciato libero dalle quattro ‘big’. Si preannuncia una sfida all’insegna dell’equilibrio (all’andata, al ‘Priami’, finì con un salomonico pareggio, 14-14).

Lo schieramento livornese iniziale contro il Bologna:

Meini; Torrini, Gabbriellini, Pellegrini, Cozzolini; Giudici, Munafò; Consani N., Contini (cap.), Porciello; Longhi, Vernoia; Parziale, Giusti, Bianucci. Entrati anche: Bani, Manguso, Spagnoli, Giorgi, Santana, Paradiso, Perciavalle.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin