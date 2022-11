Home

Sport

Rugby

Lions Amaranto under 19: sconfitta a testa alta nella prima uscita stagionale

Rugby

14 Novembre 2022

Lions Amaranto under 19: sconfitta a testa alta nella prima uscita stagionale

Livorno 14 novembre 2022

Era ben difficile, al cospetto di una squadra destinata a lottare per il vertice del campionato, fare qualcosa di più. In casa, sul prato di un ‘Priami’ di Stagno sferzato dal vento, i Lions Amaranto Livorno under 19 hanno ceduto, a testa alta, 12-22, contro i pari età del Florentia.

Gli ospiti, in vantaggio 5-10 all’intervallo, hanno legittimato il successo, ma un divario meno vistoso avrebbe rispecchiato più fedelmente l’andamento del confronto.

I Lions Amaranto avrebbero meritato di strappare il puncino relativo al bonus-difesa.

Negli ultimi minuti, i locali hanno sfiorato la marcatura che avrebbe permesso di tornare sotto la distanza del break.

I Lions Amaranto, come società tutor, ‘ospita’ nelle proprie fila elementi tesserati Mascalzoni del Canale e Spezia. L’amalgama tra giocatori delle tre realtà può migliorare solo con il tempo.

Il confronto con il Florentia era valido per la giornata di apertura del cosiddetto campionato regionale (torneo al quale è inserita anche il Perugia, e proprio contro gli umbri, in trasferta, gli amaranto giocheranno nel prossimo impegno, il 27 novembre).

I gigliati hanno siglato quattro mete e dunque oltre ai quattro punti relativi al successo si sono assicurati, in classifica, il bonus attacco.

Per gli Amaranto due mete, entrambe realizzate da Giulio Tedeschi (che ha giocato nella prima ora di gioco tallonatore per poi spostarsi nel ruolo di trequarti centro) ed una trasformazione del mediano di apertura Lorenzo Giorgi.

La formazione padrona di casa si è espressa al massimo delle proprie possibilità. Non è mancata la massima determinazione.

La classifica dopo la prima giornata del campionato regionale under 19 (torneo al quale partecipano le formazioni non impegnate nel torneo èlite di categoria): Florentia 5 p.; CUS Siena 4; Firenze31 1; Lions Amaranto e Perugia* 0. *Perugia una partita in meno.

Lo schieramento inizialmente proposto dagli allenatori dei Lions Amaranto under 19 Salvatore Fusco e Antonio Risaliti: Batistoni; Iacopini, Kaminsky, Carniel, Sacchelli; Giorgi, Casalini; Marchi (cap.), Castagnini, Castelli; Hernandez, Quercioli; Zugaj, Tedeschi, Angemi. Entrati anche: Di Termini, Pistolesi, Rolla, Ercolani e Diversi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin