Lions Amaranto under 7: splendido evento al Priami di Stagno

7 Febbraio 2023

Livorno 7 febbraio 2023

La festa dello sport più bella, quella più autentica, simpatica e genuina, è andata in scena in questa assolata domenica mattina di inizio febbraio all’interno dello splendido plesso dell’‘Emo Priami’, lo spazioso impianto di via Marx, a Stagno, quartier generale della LundaX Lions Amaranto.

La società livornese ha ospitato e perfettamente organizzato un raggruppamento – o concentramento che dir si voglia – riservato ai giovanissimi under 7. In tutto 70 i bambini – classe 2016 e 2017 – al via dell’evento.

Nove le squadre partecipanti, in rappresentanza di sei società: tre formazioni della LundaX Lions Amaranto, due del Florentia, una del Bellaria Pontedera, una dello Storm Pisa, una dello Scandicci e una del Lucca.

Si è dato vita ad un girone all’italiana, con quattro partite da giocare in contemporanea, disputate in quattro mini-terreni.

Tanto, tantissimo divertimento per tutti quanti. L’entusiasmo e i sorrisi dei piccoli atleti hanno coinvolto i numerosi adulti assiepati a bordo dei campi.

Una mattinata memorabile, con tante mete di bella fattura registrate nel corso delle gare effettuate.

Ovviamente nessuno ha conteggiato il numero delle marcature messe a segno. Nessuno ha calcolato una sorta di classifica generale. Sono stati tutti vincitori.

Ecco il lungo elenco degli under 7 della LundaX Lions Amaranto, ‘profeti in patria’, protagonisti tre le mura amiche del ‘Priami’:

Tommaso Augusti, Leonardo Bertolini, Eduard Pop, Giorgio Lorenzoni, Massimo Bonifazi, Massimo Pagnini, Emilio Moretti, Francesco Anderlucci; Giacomo Lembo, Jacopo Montauti, Lorenzo Fraschetti, Giorgio Milianti, Francesco Giachi, Liam Quarto; Ernesto Betti, Matteo Serni, Jacopo Bargellini, Alessandro Angiolini. Preziosissima l’opera degli instancabili allenatori-educatori e dei dirigenti accompagnatori Rebecca Scardino; Gaia Archibusacci, Giacomo Marchi, Biagio Lembo e Federico Bargellini.

