Lions Amaranto vittoriosi con l’Imola; salvezza di fronte a mille entusiasti tifosi

15 Maggio 2023

Livorno 15 maggio 2023

In classifica 5 punti per la LundaX Lions Amaranto (che ha vinto ed ha conquistato il bonus-attacco; sei mete realizzate) e 0 punti per l’Imola (che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non centrato il bonus-attacco; tre mete realizzate). Al termine dell’incontro, il presidente della LundaX Lions Amaranto, Mauro Fraddanni, ha consegnato targhe ricordo a Sergio Cortesi e Omar Tichetti, i due 42enni avanti della LundaX Lions Amaranto, che, per raggiunti limiti di età, per regolamento, devono appendere le scarpette al chiodo. I due atleti hanno giocato per gli interi 80’ la gara (l’ultima per le loro brillanti carriere)

Il quadro dei risultati della 22° ed ultima giornata di B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica): CUS Siena – Firenze’31 10-15 (1-4); LundaX Lions Amaranto – Imola 34-19 (5-0); Bologna – Florentia 10-31 (0-5); San Benedetto – Jesi 26-7 (5-0); Highlanders Formigine – Viadana cadetto 21-33 (0-5; giocata in anticipo sabato a Viadana, con le due società che hanno concordato l’inversione di campo); riposo: Modena. La classifica finale (20 partite per ciascuna squadra): Viadana cadetto* 94 p.; Florentia 86; Modena 82; Firenze’31 64; Bologna 63; Jesi e San Benedetto 31; LundaX Lions Amaranto 30; Formigine 25; Imola** 22 e CUS Siena 22. *Viadana cadetto promosso in B; **Imola e CUS Siena allo spareggio salvezza

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO – IMOLA 34-19

LUNDAX LIONS AMARANTO: Magni N.; Bernini N. (23’ st Gregori), Freschi M. (17’ st Carniel), De Libero, Zaccagnini T. (17’ st Zaccagnini F.); Magni M., Casalini; Scardino (cap.), Marchi, Tedeschi (21’ st Zingoni); Cortesi, Ciandri (13’ st Chiarugi G.); Tichetti, Savaglia (17’ st Lischi), Filippi (13’ st Vitali G.). All.: Fabrizio Gaetaniello.

IMOLA: Cecchetti (25’ st Raffellini); Di Franco, Liverani, Foschini, Calabrò (20’ st Ferretti); Martinelli, Venturi (36’ st Collina); Magnani, Romano (cap.), Polidori (1’ st Varignana); Salvatori, Olivato; Ferrari, Morigi, Ottavi (20’ st Calderan). A disp.: Barelli, Monduzzi. All.: Alessandro Santandra.

ARBITRO: Fabio Arnone di Pisa (assist.: Oscar Muscio di Prato e Gianluca Orsi di Pontedera).

MARCATORI: nel pt (17-14) 1’ m. Filippi tr. Magni M., 15’ m. Magnani tr. Martinelli, 20’ m. Foschi tr. Martinelli, 31’ m. Marchi, 38’ m. Tedeschi; nel st 5’ m. Tedeschi, 11’ m. Casalini, 16’ m. Cortesi tr. Magni M., 39’ m. Di Franco.

NOTE: giornata di sole, spettatori 1000 circa. Espulsione temporanea per Salvatori (5’ st).

