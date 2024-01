Livorno 21 gennaio 2024 – Lions-Bologna Club, tabellino, risultati e classifica

LUNDAX LIONS AMARANTO – BOLOGNA CLUB 17-36

LundaX Lions Amaranto:

De Libero; Zaccagnini F. (38’ pt Gregori), Freschi M., Bernini N., Zaccagnini T.; La Rosa, Casalini; Marchi, Tedeschi, Chiarugi G. (17’ st Quercioli); Ciandri (34’ st Bouradi), Scardino (cap.); Filippi (34’ st Togni), Zingoni, Savaglia (1’ st Fusco). A disp.: Ulbano, Magni N. All.: Giacomo Bernini.

Emil Banca Bologna Rugby Club:

Sacchetti; Teresi, Soavi (cap.) (26’ st Bertini), Bernabò, Giacalone; Abad, Esteki (14’ st Signore); Busato, Biondi, Ataei (35’ st Balsemin): Cesari, Gambacorta (14’ st Schiavone); Fiume (24’ st Lanzano), Anteghini, Fattori (1’ st Campestri). A disp.: Rizzoli. All.: Francesco Brolis.

Arbitro: Andrea Ghisalberti di Bergamo.

Marcatori: nel pt (0-31) 6’ mt Teresi, 10’ cp De Libero, 12’ mt Giacalone tr. Abad, 18’ mt Esteki, 28’ mt Abad tr. Abad, 35’ mt Teresi tr. Abad; nel st 25’ mt Teresi (B), 36’ mt Zingoni tr. De Libero, 39’ mt Scardino tr De Libero.

Note: in classifica 0 punti per la LundaX Lions Amaranto, battuto con un margine superiore alle sette lunghezze (due mete realizzate) e 5 per il Bologna, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sei mete realizzate). Calci piazzati: De Libero 1/1. Espulsione temporanea (40’ pt) per Tedeschi.

Il quadro dell’11° giornata – ultima di andata – di serie B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica):

Romagna – San Benedetto 102-3 (5-0); Pieve di Cento – Modena 12-26 (0-5); LundaX Lions Amaranto – Bologna Club 17-36 (0-5); Firenze’31 – Formigine 22-17 (5-1); Jesi – Gubbio 22-21 (5-1); CUS Siena – Colorno cadetto 5-66 (0-5).

La classifica al termine del girone d’andata:

Romagna 52 p.; Bologna 44; Colorno cadetto e Modena 42; Jesi 29; San Benedetto 28; Pieve 24; CUS Siena 23; Gubbio 18; LundaX Lions Amaranto 15; Firenze’31 14; Formigine 4. Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto riceverà la visita del Modena.