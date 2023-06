Home

22 Giugno 2023

Livorno 22 giugno 2023 – Lions Club “Livorno Host” e “Livorno Porto Mediceo” donano un computer portatile a Diabetologia

Un computer portatile dal valore di circa mille e cinquecento euro è stato consegnato questa mattina al reparto di diabetologia guidato dal primario Graziano Di Cianni. La donazione è frutto di quanto raccolto da parte dei Lions Club “Livorno Host” e “Livorno Porto Mediceo” con il coordinamento organizzativo di “Cerchio Blu” nel corso della scorsa manifestazione di prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche del diabete dal titolo “Forse non sai che”.

“Ancora una volta siamo a ringraziare – conferma il primario Graziano Di Cianni – dell’attenzione e generosità che la città di Livorno riserva al nostro reparto. In particolare voglio ringraziare Paolo Mori Ubaldini coordinatore e referente di Cerchio Blu che da sempre ci sostiene nelle nostre iniziative e le due presidentesse dei Lions Club Patrizia Lensi (Livorno Host) e Marina Marenna (Livorno Porto Mediceo) che tanto si sono prodigate nel promuovere le raccolte fondi tra i soci, ma soprattutto nella diffusione delle tematiche di prevenzione del diabete. Ad oggi sono circa 12mila i pazienti in carico al nostro reparto e se vogliamo combattere la diffusione di una patologia che colpisce indistintamente e spesso senza sintomi, anziani, ma anche persone giovani e addirittura bambini, è fondamentale intraprendere una lotta a tutto campo. In questo l’azione e il supporto delle associazioni è fondamentale”.

Nella foto di gruppo (da sin.) Claudia Sannino, Patrizia Lensi, Paolo Mori Ubaldini, Marina Marenna, Graziano Di Cianni e Emilia Lacaria e il computer donato.

