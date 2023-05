Home

Lions Club Livorno Host informa i giovani sulla prevenzione dei tumori

22 Maggio 2023

Livorno 23 maggio 2023

Il Lions Club Livorno Host continua a dedicarsi al mondo dei giovani con un nuovo impegno significativo. Questa volta, attraverso il Progetto Martina, il club si propone di informare i giovani sulla prevenzione dei tumori.

L’incontro si è tenuto presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli, coinvolgendo gli studenti del quarto anno.

Il progetto Martina mira a promuovere una corretta alimentazione, a scoraggiare il consumo di tabacco e alcol, a incoraggiare l’attività fisica e soprattutto a sensibilizzare i giovani sull’importanza di conoscere il proprio corpo, per individuare eventuali cambiamenti anomali e consultare tempestivamente un medico.

La prevenzione parte quindi dai giovani, che devono sviluppare una consapevolezza riguardo al proprio stile di vita e acquisire una migliore conoscenza del proprio corpo, superando eventuali remore o imbarazzi nel rivolgersi a un medico.

Il service è stato egregiamente organizzato e guidato dal socio (medico) Glauco Magini, che ha coinvolto il Dott. Marco Gigantesco, dermatologo, la Dott.ssa Martina Cecchi, ginecologa, e la Dott.ssa Azzurra Farnesi, oncologa.

I medici sono stati in grado di coinvolgere i ragazzi attraverso una comunicazione comprensibile, lontana dal linguaggio accademico e vicina al loro mondo. Il loro obiettivo era semplicemente informare, senza giudicare.

L’iniziativa è stata preceduta dall’intervento introduttivo del presidente del Lions Club Livorno Host, Stefano Pampaloni, seguito dalla Presidente del Leo Club Livorno, Carolina Ruta.

“Continuiamo a compiere azioni concrete a favore dei nostri giovani”, ha affermato Stefano Pampaloni, presidente del Lions Club Livorno Host. “Crediamo fermamente in questa causa e per questo motivo promuoviamo numerose iniziative che coinvolgono i giovani. Vogliamo agire per la loro salute e istruzione, al tempo stesso facendo conoscere il nostro club alle generazioni più giovani”.

Progetto Martina

Nell’anno scolastico 1999-2000 due medici dell’Università di Padova (Cosimo di Maggio e Michele Gangemi) incominciarono, su invito dell’Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere, ad incontrare gli studenti delle scuole superiori per informarli sulle metodologie di lotta ai tumori.

Sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da un tumore, che con insistenza ripeteva: “informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”, gli incontri con gli studenti furono ripetuti con periodicità annuale.

L’accorato suggerimento di Martina, le testimonianze degli studenti e dei loro genitori, i risultati ottenuti nel corso degli anni sia in termini di gradimento che di efficacia, convinsero i medici a raccogliere tutto il materiale necessario ad attuare gli incontri con gli studenti nel sito www.progettomartina.it ed a trasformare l’ormai pluriennale buona esperienza padovana in un PROGETTO da attuare in modo coordinato a livello nazionale.

Nel 2006 il PROGETTO MARTINA fu presentato alle Istituzioni nell’Aula Magna dell’Università di Padova e nell’anno scolastico 2007-2008 iniziò ad essere attuato da medici LIONS in varie città del Distretto LIONS 108Ta3 fino a divenire un SERVICE NAZIONALE dal 2011.

