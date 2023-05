Home

Cronaca

Lions Club Livorno Host premia gli studenti meritevoli di Livorno e sostiene la lotta alla fibrosi cistica

Cronaca

15 Maggio 2023

Lions Club Livorno Host premia gli studenti meritevoli di Livorno e sostiene la lotta alla fibrosi cistica

Livorno 15 maggio 2023 – Lions Club Livorno Host premia gli studenti meritevoli di Livorno e sostiene la lotta alla fibrosi cistica

Nella serata di domenica presso lo Chalet Rotonda si è svolta la cerimonia dei Premi Studio del Lions Club Livorno Host, dedicati agli studenti meritevoli provenienti da vari istituti scolastici di Livorno.

L’impegno del Club verso il futuro dei giovani è radicato nel convincimento che investire nelle nuove generazioni sia fondamentale per migliorare le relazioni internazionali, l’economia e l’ambiente.

Stefano Pampaloni, Presidente del Lions Club Livorno Host, ha aperto la serata sottolineando che i premi rappresentano un sostegno simbolico e concreto per dimostrare la vicinanza del Club ai giovani. Ha anche incoraggiato gli studenti a difendere con determinazione i propri diritti e il loro futuro.

I premiati della serata sono i seguenti:

Caterina Gazzetti, studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore Niccolini Palli, è stata selezionata come nona partecipante agli Scambi Giovanili Internazionali LIONS e avrà l’opportunità di recarsi a Bruxelles dal 1 al 29 luglio.

Durante il triennio 2013-2015, l’evento ha portato 42 studenti stranieri in Italia, a Livorno. Presenti durante la premiazione il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Niccolini Palli, Teresa Cini, e la Professoressa Cristiana Chiti.

Gioele Chiavacci, della Scuola Media Ex Gamerra, è stato premiato come vincitore della 10° Edizione del Poster per la Pace. Questo premio, di grande valore simbolico, invita i giovani a riflettere sull’importanza della pacifica convivenza tra i popoli di tutto il mondo. Gioele è stato accompagnato dalla Professoressa di Arte e Immagine Michela Lombardi, dalla responsabile del service Valentina Andreini e Patrizia Bambagioni.

Mattia Frilli, dell’Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti i Cappellini Orlando, è stato riconosciuto come vincitore della 62° Edizione dei Premi Studio LIONS.

Il premio è stato consegnato con la presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott.ssa Maria Domenica Torrombacco.

Filippo Tenesci del Conservatorio Pietro Mascagni, accompagnato dal Direttore della Scuola, Emanuele Rossi, si è aggiudicato la sesta Edizione del prestigioso Memorial Galletta.

Gaia Polisciano, dell’Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti Cappellini Orlando, ha ricevuto il premio Plinio Giorgi, relativo alla sua prima edizione.

Lorenzo Marzesi, dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, è stato il vincitore della 2° Edizione del Memorial Gino Baldi. Era accompagnato dalla Preside dell’Istituto, Manuela Mariani. Il premio è stato consegnato da Cinzia Baldi.

Durante la serata, si è voluto esprimere uno speciale ringraziamento alla famiglia Giorgi; al socio Roberto Mameli, al socio Renato Galletta; al direttore del CNA Dario Talini, per il loro prezioso contributo economico, fondamentale per la realizzazione dei premi e per supportare il Lions Club Livorno Host nel suo impegno a favore dei giovani oltre al socio Gianluca Giovannini, responsabile del service.

Inoltre, durante l’evento, è stato presentato il bilancio del service Natalizio che il Lions Club segue da anni, in collaborazione con l’organizzazione Le Comari di Susi, rappresentate dalla Signora Susanna Macchia.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di dare una mano al settore Fibrosi Cistica del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno, attraverso la vendita di panettoni.

Il denaro che è stato raccolto sarà destinato all’acquisto di strumentazione utile per la telemedicina, come confermato durante la serata dal Prof. Roberto Danieli, Direttore di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di Livorno; dalla Dott.ssa Sabrina Quinti, Responsabile del settore Fibrosi Cistica, e dalla Dott.ssa Amalia Negri; figura di riferimento nel campo della pediatria e della fibrosi cistica.

Il Lions Club Livorno Host continua a dimostrare il suo impegno costante nel promuovere l’istruzione, il sostegno ai giovani e a chi ha avuto meno fortuna, confermando così la sua dedizione per la comunità locale e l’attenzione verso le sfide del futuro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin