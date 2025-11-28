Home

Cronaca

28 Novembre 2025

Lions Club Livorno Host: un premio che accende talenti e valori all'Istituto Vespucci

Livorno 28 novembre 2025 Lions Club Livorno Host: un premio che accende talenti e valori all’Istituto Vespucci

Il Lions Club Livorno Host ha scelto di investire nei giovani e nel loro futuro, presentando all’Istituto Vespucci di Livorno un nuovo premio studio dal forte valore educativo e umano. A illustrare l’iniziativa sono stati la Presidente, Avv. Stefania Pesce, il Segretario Marco Rossi e la Leo Advisor Patrizio Bambacioni, che hanno incontrato gli studenti in un dialogo aperto e partecipato.

L’incontro ha subito catturato l’interesse dei ragazzi, che hanno accolto con entusiasmo una proposta pensata per valorizzare impegno, creatività e consapevolezza civica. Il premio richiede infatti la realizzazione di un elaborato dedicato al lionismo e al ruolo che i Lions svolgono nella società contemporanea: un’associazione che opera quotidianamente attraverso il servizio, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

Questo percorso non si limita a un semplice esercizio scolastico: offre agli studenti l’opportunità di riflettere sul significato profondo dell’aiuto reciproco, sull’importanza del volontariato e su come ognuno possa contribuire al bene comune. È un modo concreto per avvicinare i giovani alla cultura del servizio, all’impegno verso gli altri e alla costruzione di comunità più consapevoli.

Il premio in palio rafforza ulteriormente questo obiettivo: un viaggio completamente sovvenzionato per partecipare a uno dei campi scuola Lions, esperienze internazionali che uniscono formazione, confronto tra culture e crescita personale. Si tratta di occasioni uniche che permettono ai ragazzi di sviluppare autonomia, leadership e capacità di relazione, vivendo momenti che spesso lasciano un segno indelebile nella loro formazione.

Con questa iniziativa, il Lions Club Livorno Host conferma ancora una volta il proprio sostegno alle nuove generazioni e alla scuola. Promuove percorsi che valorizzano responsabilità, consapevolezza e partecipazione attiva, contribuendo a formare cittadini attenti, solidali e pronti a mettersi in gioco.