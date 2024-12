Home

Lions, Gabriele Casalini pronto a tornare nella mischia dopo l'infortunio

24 Dicembre 2024

L’odissea di Gabriele Casalini, talentuoso mediano di mischia della LundaX Lions Amaranto, classe 2005, sta per concludersi. Salvo improbabili colpi di scena, il giovanissimo rugbista potrà tornare in campo in una delle prime tre partite della squadra livornese da giocare dopo il ‘letargo agonistico’ da osservare in concomitanza con le festività di fine anno: tornerà a referto o il 19 gennaio sul terreno del Perugia, o il 26 gennaio sul terreno dell’UR Firenze cadetto o – ipotesi più probabile – il 2 febbraio nella sfida casalinga con l’imbattuta capolista San Benedetto. Casalini, che ha esordito nella prima squadra amaranto, ad appena 17 anni, il 16 ottobre 2022, sul campo in sintetico del ‘Marco Polo’, contro i padroni di casa del Florentia (fu la prima gara ufficiale di quella annata dei labronici, all’epoca allenati da Fabrizio Gaetaniello) e che si è ben presto meritato, dopo quel suo debutto, la maglia da titolare, si è infortunato alla spalla destra lo scorso 5 maggio, in occasione del confronto valido per la 22° ed ultima giornata del campionato di B 2023/24. “Proprio così – ricorda il mediano – a Bologna, in quella gara di fine stagione, fui costretto ad uscire dal campo nei primi minuti della ripresa. Inizialmente sembrava che si trattasse di una semplice lussazione. Ho portato per un mese un tutore, ma la situazione non è migliorata. Dopo la visita specialistica effettuata a Cecina dal dottor Paolo Gabellieri, lo stesso ortopedico mi ha comunicato la necessità di un intervento chirurgico da effettuare con una certa urgenza. Sono così finito sotto i ferri l’11 luglio. Dopo aver portato un nuovo tutore, è iniziata una lunga fase di riabilitazione al centro fisioterapico Casa Maffi di Collesalvetti. Sono stato seguito in questo percorso dai fisioterapisti Emilio Faraone e Dario Armando Campana”. “Non è stato semplice seguire le gesta dei miei compagni solo dalla tribuna e non poter fornire un contributo in campo. Per fortuna, però, il peggio è passato: da gennaio potrò riprendere ad effettuare i normali allenamenti con contatto e dunque, incrociando le dita, a breve dovrei giocare la mia prima partita di questo campionato. Un campionato nel quale tutti quanti vogliamo tenere a debita distanza la zona a rischio della classifica e cercare di raggiungere buone posizioni. Sono ottimista, più che mai visto il livello da ‘noi’ raggiunto nelle ultime due vittoriose gare: sarebbe bello ottenere almeno il quinto posto, che reppresenterebbe il miglior piazzamento di sempre, in B, della nostra squadra”.