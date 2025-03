Home

11 Marzo 2025

Livorno 11 marzo 2025 Lions giovanile, i risultati delle partite dello scorso weekend

Lions under 6 Lions

Tanto, tantissimo divertimento per gli under 6 della LundaX Lions Amaranto nel raggruppamento svoltosi nella mattinata di questa seconda domenica del mese di marzo nell’impianto ‘Gimona’ di piazza Ferrucci, quartier generale dei ‘cugini’ degli Etruschi Livorno.

Splendidi i sorrisi di tutti i protagonisti. Al via dell’evento, oltre agli Etruschi ed oltre agli amaranto, anche l’Elba, il Cecina, l’Unicusano Livorno e, con due rappresentative, il Bellaria Pontedera.

Superfluo sottolineare come sia stata una vera e propria festa dello sport. Il tutto all’insegna dell’amicizia e con il simpatico coinvolgimento dei tanti adulti assiepati a bordo campo.

Soddisfattissime dell’atteggiamento evidenziato dalla propria squadra appaiono le allenatrici-educatrici della LundaX Lions Amaranto Manola De Martino e Valeria Porri e la dirigente Mariateresa De Rosa. I ‘Fantistici Quattro’, i giovanissimi rugbisti amaranto di scena al ‘Gimona’:

Christian Ascione, Domenico Blasio, Filippo Martina, Emanuele Gambino.

Lions under 12 protagonista al ‘Marco Polo’ di Firenze

Si può abbinare quantità e qualità: lo ha dimostrato la LundaX Lions Amaranto under 12, nel pomeriggio di sabato 8 marzo, nel raggruppamento svoltosi sul sintetico del ‘Marco Polo’ di Firenze.

La gran quantità di elementi a disposizione (ben 19) ha consentito agli allenatori-educatori dei livornesi, Denise Bargagna, Antonio Risaliti e Marco Milianti, di presentare all’evento – e non è certo una novità… – due squadre. Le due formazioni labroniche hanno affrontato, mostrando buoni numeri, le altre tre compagini al via della kermesse: due rappresentative della realtà padrona di casa del Florentia ed una dell’Unione Tirreno.

Amaranto in crescita di condizione. La stagione è nata e sta continuando sotto una bella stella.

Buone le impressioni suscitate nei vari raggruppamenti, organizzati dal Comitato Toscano della FIR, disputati sui vari campi della regione. Qualità da confermare anche negli imminenti tornei primaverili che verranno effettuati anche fuori dai confini del Granducato.

I giocatori under 12 amaranto (categoria che coinvolge atleti nati negli anni 2013 e 2014) protagonisti al ‘Marco Polo’:

Edoardo Bani, Sole Bartoli, Dario Bernardoni, Matteo Bertolini, Alessandro Bonsignori, Giacomo Borgioli, Zeno Cella;, Dario Domenici, Gregorio Lonzi, Edoardo Mamberti, Tommaso Palermo, Tommaso Pinna, Mirko Rossi; Gabriele Scirè, Daniele Serafini, Paolo Spagnolo, Ian Testi, Mattia Turchi, Andrea Vaglini.

Lions under 16 vittoriosi (con bonus) a Perugia

LundaX Lions Amaranto under 16 in grande spolvero: con una prova ricca di sostanza i ragazzi livornesi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani si sono imposti 0-27 al ‘Pian di Massiano’, contro i pari età locali del Perugia.

un primo tempo piuttosto equilibrato, chiuso in vantaggio ‘solo’ 0-5, gli ospiti si sono scatenati nella ripresa. I labronici, che occupano la seconda piazza in graduatoria, a quota 33, hanno realizzato quattro mete e dunque hanno ottenuto il massimo della posta, i fatidici cinque punti frutto del successo condito dal bonus-attacco. A bersaglio, con una meta ciascuno, Filippo Cioli, Gabriele Pannocchia, Alessandro Carminelli e Achille Botti.

Per capitan Nicola Montino un piazzato ed una trasformazione, per Gabriele Archibusacci una trasformazione. Il match era valido per la terzultima giornata del campionato interregionale ‘2’, il torneo con al via le migliori squadre del centro Italia non impegnate nel girone èlite.

Per i livornesi, che hanno, ad inizio stagione, sfiorato l’accesso al girone èlite, si è trattato del settimo successo (su undici fatiche) di tale impegnativo campionato. Un ruolino brillante, per una formazione di sicuro spessore. Anche a Perugia la squadra ha mostrato numeri importanti per la categoria. Il tutto a dimostrazione dell’ottimo lavoro impostato dal clun amaranto, che da sempre, da quando nel 2000 ha mosso i suoi primi passi, cura con puntiglio il lavoro nel proprio florido vivaio.

La LundaX Lions Amaranto under 16, che osserverà nel quadro della penultima giornata un turno di riposo, tornerà in campo solo il 30 marzo, quando riceverà la visita del temibile Modena.

Lo schieramento iniziale vittorioso a Perugia:

Niang; Bellandi, Paradiso, Botti, Pannocchia; Montino, Bertolini T.; Cioli, Pannese, Mazzei; Guidi, Biagi; Fugi, Baldaccini, Maroni. Entrati anche: Ricci, Casalini L., Serafini, Carminelli, Archibusacci, Trezza, Bandieri.

Lions under 18: sconfitta a testa altissima contro l’imbattuta capolista

Quella disputata sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno in questa seconda domenica del mese di marzo è stata una gran bella partita.

Nel quadro della sesta giornata del girone interregionale ‘2’, il torneo che vede coinvolte le migliori otto squadre del centro Italia di categoria non impegnate nell’èlite, la LundaX Lions Amaranto under 18 ha ospitato i solidi pari età dei Lyons Piacenza.

La formazione emiliana – imbattuta e capace finora di vincere tutte le gare di tale seconda fase del torneo – si è imposta 19-28, ha realizzato quattro mete e dunque ha colto l’intera posta in palio, i fatidici cinque punti frutto del successo, condito dal bonus-attacco. Non hanno mosso invece la classifica i ragazzi allenati da Francesco Consani e Omar Tichetti, superati con un margine superiore alle sette lunghezze e solo ad un passo dal bonus-offensivo (tre mete siglate).

Per quanto espresso nell’arco dell’equilibrato confronto, i labronici avrebbero legittimato la conquista di almeno un punticino. Ma più dell’amarezza per il risultato, è forte la soddisfazione per la generosa prova fornita: la squadra è in evidente crescita. Domenica prossima, per l’ultima di andata, gli amaranto se la vedranno in trasferta con il Fano.

L’elenco dei ragazzi livornesi a referto nella sfida contro i Lyons:

Bani, Bianucci, Consani, Cozzolini, Davini L., Del Nista, Fabbri, Gabbriellini, Giudici, Giusti, Longhi, Massagli, Meini; Manguso, Maltinti, Munafò, Pavesi, Palmerini, Perciavalle, Santana, Strumi, Torrini.

Per la LundaX Lions Amaranto mete di Consani, Gabbriellini e Pavesi e due calci di trasformazione di Giudici.

La classifica Lyons Piacenza 28 p.; Bologna 24; Modena 22; Pesaro 14; LundaX Lions Amaranto 12; Parma ‘2’* 6; Scandicci 5; Fano* 4. *Parma ‘2’ e Fano una partita in meno.

