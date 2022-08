Home

22 Agosto 2022

Livorno 22 agosto 2022 – Lions, grande festa di inizio stagione al Priami con Giannini e la Mayor Von Frinzius

Festa grande al Priami per tutti i 500 tesserati Lions Amaranto, per i numerosi simpatizzanti del club e anche per chi non conosce da vicino la realtà del sodalizio dei ‘Leoni’

Si avvicina un appuntamento del tutto speciale; giovedì 8 settembre dalle 19. 00 alle 22. 30, si svolgerà, presso lo splendido e spaziosissimo plesso ‘Emo Priami’ di via Marx a Stagno (dall’estate del 2018 ‘quartier generale’ della stessa società rugbistica livornese), una grande festa di inizio stagione.

Non mancherà il sano divertimento, gli stessi spettatori saranno simpaticamente coinvolti in esercizi di teatro.

Chiamato a condurre l’evento il noto pedagogista, nonchè docente di storia e filosofia, Lamberto Giannini, con la Mayor Von Frinzius, la famosa compagnia teatrale livornese, composta da ben 60 attori, con all’attivo numerosissimi riconoscimenti.

Non mancheranno, in quell’intensa serata di fine estate, grandi sorprese. Per tutti quanti – e non necessariamente per chi ambisce a ‘diventare attore’ – la data di giovedì 8 settembre è da cerchiare sul calendario.

