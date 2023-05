Lions, i conti per la salvezza

Ad una giornata dal termine del campionato di B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia), la salvezza, per la LundaX Lions Amaranto Livorno è ancora da conquistare. Sono ben cinque le formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere. Questa la situazione nella parte bassa della graduatoria: San Benedetto 26 p.; LundaX Lions Amaranto e Formigine 25; Imola 22; CUS Siena 21. Retrocederà l’ultima. In caso di arrivo a pari merito, si giocherà lo spareggio (o, eventualmente, in caso di più di due squadre coinvolte, si disputeranno gli spareggi). Nell’ultimo turno, domenica 7 maggio alle 15:30, sono in programma San Benedetto – Jesi, Formigine – Viadana cadetta, LundaX Lions Amaranto – Imola e CUS Siena – Firenze’31.

LundaX Lions Amaranto salva se, contro l’Imola, non perde o comunque ottiene almeno due punti. Con un punto, i livornesi, nella peggiore delle ipotesi, saranno chiamati allo spareggio (o agli spareggi). Amaranto salvi direttamente, in ogni caso, se il CUS Siena non vince con il Firenze’31, che, a sua volta, se riesce ad espugnare il terreno dell’Acquacalda (il cosiddetto ‘Sabbione’) potrebbe salire sul quarto gradino della classifica. Non facile il compito del Formigine, in casa con l’imbattuta capolista Viadana cadetto (peraltro già certo della promozione in A). Sulla carta più agevole il compito del San Benedetto, nel derby marchigiano, in casa con Jesi. San Benedetto, nella peggiore delle sue ipotesi, dovrà disputare gli spareggi salvezza e comunque con un solo punto contro Jesi è sicuro della salvezza.

La verità è che l’improvviso risveglio dell’Imola – che ha conquistato 15 punti nelle ultime tre gare, dopo che ne aveva raccolti appena sette nelle precedenti 16 partite – ha reso incandescente e – sportivamente parlando – drammatico questo sprint finale. La LundaX Lions Amaranto – che ha conquistato un solo punto nelle ultime tre uscite -, contro i romagnoli, è chiamata a giocare la partita della verità. Prevedibile sugli spalti del terreno ‘Priami’ di Stagno, il pubblico delle grandi occasioni. L’ingresso nell’impianto di via Marx è, al solito, gratuito.