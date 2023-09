Home

Lions in allenamento a Recco con la squadra locale, neo-retrocessa dalla A alla B

23 Settembre 2023

Livorno – Lions in allenamento a Recco con la squadra locale, neo-retrocessa dalla A alla B

Per i Lions Amaranto è in agenda alle 16:30 di qoggi, sabato 23 settembre, sul sintetico del ‘Carlo Androne’ di Recco, un allenamento congiunto utilissimo per saggiare le condizioni a soli 15 giorni dall’inizio del campionato di B.

La seduta in oggetto è prevista insieme alla squadra locale della Pro Recco, retrocessa al termine dell’ultima stagione – non senza una buona dose di sfortuna e comunque dopo i play-out – dalla A.

Anche la formazione biancoazzurra ligure sarà impegnata dunque in serie B, sia pur nel girone 1, quello del nord-ovest; la compagine amaranto labronica allenata da Giacomo Bernini, che disputerà il girone 2, il raggruppamento del centro Italia, non si ritroverà poi di fronte la realtà recchilina nel corso dell’annata.

Per i Lions è saltata la prevista amichevole di lusso annunciata (ufficiosamente) per questa domenica, in casa con il Valorugby; la squadra reggiana che punta, anche nella nuova stagione, alle primissime posizioni del campionato di A Elite, il massimo torneo domestico.

Sarebbe stato un match di prestigio, che avrebbe richiamato il grande pubblico sugli spalti del ‘Priami’, ma, per gli amaranto, sul piano prettamente tecnico, è sicuramente preferibile effettuare un allenamento congiunto con una squadra di pari categoria (la Pro Recco) e non andare a ‘scontrarsi’ con una formazione tanto valida (il Valorugby), in un match nel corso del quale sarebbero stati provati ben poco gli schemi offensivi. Il campionato di B inizierà per i livornesi l’8 ottobre con la trasferta sul terreno del Modena, una delle migliori realtà del girone.

Nelle prime otto uscite del torneo, ben cinque le partite da disputare fuori casa. Matteo Magni (il nuovo capitano) e soci cercheranno di ritagliarsi buone soddisfazioni e di lottare per le posizioni di centro classifica.

Al termine delle 22 giornate, la prima sarà promossa in A2, l’ultima disputerà i play-out con l’ultima degli altri tre gironi (tre in tutto le retrocessioni in C).

