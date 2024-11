Home

1 Novembre 2024

Livorno 1 novembre 2024 Lions in trasferta a Roma, partita non facile

L’obiettivo stagionale della LundaX Lions Amaranto – con la sua rosa imbottita di giovani e giovanissimi – non è la salvezza, ma quello di tirare fuori il proprio potenziale partita dopo partita, crescendo sempre un po’. Lo scopo è quello, in ogni turno, di fare meglio del precedente. Il tutto senza porsi alcun limite e senza accontentarsi del raggiungimento della permanenza nella categoria, che diventerebbe semplicemente la naturale conseguenza del lavoro.

Nelle prime tre giornate del campionato di serie B, girone 4 – il raggruppamento del centro Italia -, i ragazzi allenati da Giacomo Bernini hanno racimolato sei punti. Hanno battuto, al ‘Priami’ di Stagno, l’UR Firenze cadetto, squadra destinata a restare nelle zone meno nobili della classifica, e perso poi contro le due formazioni che occupano le prime due piazze: il San Benedetto del Tronto (in trasferta, nessun punto) e i viterbesi dei Lions Alto Lazio (in casa, per gli amaranto doppio bonus).

SABATO A ROMA.

Nel quadro della quarta giornata, la LundaX Lions Amaranto renderà visita, sul campo dell’Unione n. 2, alla Capitolina Roma cadetta. Si giocherà sabato 2 alle 16:00 (arbitro Daniele Ambrosio di Napoli). Domenica alle 14:30 lo stesso impianto ospiterà la partita valida per la seconda giornata della serie A Elite femminile, tra Capitolina e Valsugana Padova. La partita di B maschile, inizialmente, era prevista alle 12:30 di domenica 3, un orario decisamente scomodo. Da qui, dopo l’accordo tra le due società – ratificata dalla FIR -, la decisione di anticipare al sabato.

PARTITA NON FACILE.

La Capitolina Roma cadetta è stata, in assoluto, l’ultima squadra affrontata dai livornesi prima della lunghissima interruzione agonistica dettata dall’emergenza della pandemia (era il 16 febbraio 2020 e al ‘Priami’ i locali si imposero 22-19).

Dopo quel match, le due compagini non si sono più ‘incrociate’. La squadra laziale ha chiuso, nella scorsa stagione, al sesto posto il girone di B del sud Italia. La Capitolina cadetta – unica tra le quattro formazioni romane della B – è stata spostata, questa estate, nel girone del centro.

Occupa, attualmente, il sesto posto, con nove punti. Dopo la severa sconfitta del primo turno a Perugia, ha ottenuto due successi, con i Cavalieri Prato/Sesto cadetti, in casa, e con il CUS Siena, in trasferta. Formazione, quella romana, destinata a restare nelle zone nobili della classifica. È evidente che potrebbe ambire al salto di categoria, solo nel (remoto) caso in cui la prima squadra della Capitolina sapesse centrare la promozione dalla A alla A Elite.

IL MASSIMO POSSIBILE.

Grazie in particolare al lavoro del proprio organizzato pacchetto, la LundaX Lions Amaranto ha dimostrato, domenica scorsa contro i Lions Alto Lazio, di poter confrontarsi alla pari con le maggiori realtà del proprio girone. Senza alcuni errori che hanno consentito agli avversari di trovare, in contropiede, clamorose mete, i labronici avrebbero potuto evitare la sconfitta. Confermandosi sui livelli espressi contro l’Alto Lazio – e naturalmente evitando sbavature -, anche contro la Capitolina cadetta, i labronici possono cercare un buon risultato. Si tratta di una sfida difficile, nella quale si dovranno moltiplicare gli sforzi in ogni fase. Serviranno accortezza e smalto. Se poi proprio non dovesse essere centrato il secondo successo stagionale, sarebbe comunque importante limitare i danni e caricare in ogni caso sul pullman preziosi punticini-bonus.

