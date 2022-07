Home

21 Luglio 2022

Livorno 21 luglio 2022 – Lions, la Lundax sponsor anche degli under 19, 17 e 15

La LundaX, title sponsor dei Lions Amaranto Livorno affiancherà, oltre alla prima squadra amaranto (serie B), anche le giovanili (under 19, 17 e 15), ma non le rappresentative propaganda (under 13, 11, 9, 7 e 5), nè le rappresentative delle categorie amatori (Old e Touch). Pertanto, per gli articoli relativi alla prima squadra si indicherà ‘LundaX Lions Amaranto’, ma, per quando riguarda il settore propaganda, sarà (ad esempio) ‘Lions Amaranto under 13’ e non ‘LundaX Lions Amaranto under 13’.

