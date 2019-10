Home

Lions Livorno: gli impegni nel fine settimana di tutte le squadre

26 ottobre 2019

Livorno 26 ottobre 2019 – In questo fine settimana, dopo aver concluso gli impegni nei gironi eliminatori, tirano il fiato le formazioni del Granducato under 18 e under 16. Turno di riposo, tra le rappresentative Lions, pure per gli Old, gli under 12 e gli under 6. I riflettori sono ovviamente puntati sulla prima squadra, che torna ad ospitare, dopo 8 anni e mezzo, una partita valida per il campionato di B. La formazione di Giampaolo Brancoli, alle 14,30 di domenica, se la vedrà, sul ‘Priami’ con Modena: di fronte due squadre che hanno ottenuto, domenica scorsa, significativi successi. Ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni (ingresso gratuito sugli spalti del campo di Stagno). La seconda squadra dei Lions, nell’ambito della seconda giornata del campionato senior challenge, riceverà la visita, sabato alle 16, della pari rappresentativa del Firenze31. Sempre nel pomeriggio di sabato, alle 16,30, triangolare a Torre del Lago (con Titani Viareggio e Piombino), per i Lions under 14 ‘1’ e partita a Uzzano, contro il Valdinievole, per i Lions under 14 ‘2’. Nella mattinata di domenica, alle 10,30, giocheranno raggruppamenti regionali gli under 10: la squadra amaranto ‘1’ al campo labronico ‘Maneo’, le squadre ‘2’ e ‘3’ sul terreno pontederese della polisportiva Bellaria. In casa, al ‘Maneo’, le formazioni under 8 dei Lions ‘1’ e ‘2’: alle 10,30, al ‘Priami’ raggruppamento con sei formazioni provenienti da ogni angolo della Toscana. Sabato alle 15,30, al ‘Falchini’ di Rosignano, raggruppamento con protagonista la squadra under 8 dei Lions ‘3’. Buon rugby a tutti.