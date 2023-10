Home

9 Ottobre 2023

Lions sconfitti a Modena 27-0

Livorno 9 ottobre 2023 – Lions sconfitti a Modena 27-0

La Giacobazzi Modena ha pienamente confermato le proprie qualità; quella gialloblù emiliana è una delle migliori compagini della categoria, con i mezzi per lottare per il salto di categoria.

Secondo copione, al cospetto di una formazione di seconda fascia, i modenesi hanno ottenuto la vittoria e il massimo della posta.

Per la LundaX Lions Amaranto – peraltro alle prese con pesanti defezioni – la sconfitta nella terra del lambrusco è giunta a testa altissima. Sul terreno del Collegarola, i ragazzi di Giacomo Bernini hanno perso 27-0.

Tutti i punti – quattro mete, condite da due trasformazioni ed un piazzato – dei padroni di casa si sono registrati nel primo tempo. Nella ripresa, anzichè abbattersi per il largo disavanzo, i labronici sono cresciuti.

Nel secondo tempo, netta la supremazia territoriale amaranto. Sul piano dell’impegno e della volontà, la squadra livornese, imbottita di giovani e giovanissimi (titolari i classe 2005 Quercioli e Casalini, il classe 2004 Tedeschi e il classe 2003 Marchi; entrati nel corso del match il classe 2005 Zingoni e il classe 2004 Pannocchia), non ha molto da rinproversarsi.

Sarebbe bastato un briciolo di concretezza in più per finalizzare, nei secondi 40’, almeno una delle tante occasioni costruite e dunque siglare la meta della bandiera.

Pazienza: non è certo quello del Giacobazzi il campo dove costruire il proprio campionato.

Al termine della stagione, solo l’ultima classificata rischierà, con i play-out, la retrocessione. La sensazione è che non manchino squadre su cui far la corsa.

Concrete – e anche la prova di Modena lo ha confermato – le possibilità di tenere a debita distanza la zona caldissima della classifica.

Domenica prossima i livornesi ospiteranno il Romagna, la squadra che si giocherà con lo stesso Modena, con il Bologna e con il Colorno cadetto la promozione in A2.

In pillole la cronaca di questa sfida del Collegarola, valida per la giornata di apertura del campionato di B, girone 2.

Il Giacobazzi, nella prima frazione, appare più solido e abile nei punti di incontro. Mischia emiliana in forma. Ben presto i locali sbloccano il punteggio; meta del tallonatore Rodriguez al 4’.

L’apertura Michelini trasforma: 7-0. I modenesi sfruttano anche la momentanea superiorità numerica (giallo per il flanker ospite Giulio Chiarugi) per allungare; meta del centro Orlandi (12-0 all’11’). Michelini realizza al 26’ il piazzato del 15-0. In chiusura di tempo, l’ala Cevolani e il terza linea Musajo segnano la terza e la quarta meta della propria formazione, condite da una trasformazione del centro Assandri.

All’intervallo, sul 27-0, il Modena è già certo della conquista del bonus-attacco (e, diciamola tutta, anche dell’intera posta in palio).

Dopo le difficoltà esibite nel primo tempo, la LundaX Lions Amaranto aumenta i giri del proprio motore nella ripresa.

Il Giacobazzi, anche ricorrendo al mestiere (gialli per Cevolani e Musajo) impedisce agli antagonisti di trovare marcature. Finisce 27-0.

Un primo turno di campionato nel quale non sono segnalate sorprese: nel gioco della palla ovale le squadre con mezzi superiori agli antagonisti difficilmente si fanno sorprendere…

Giacobazzi Modena Rugby 1965-LundaX Lions Amaranto 27-0

Marcature: nel pt (27-0) 4′ m. Rodriguez tr Michelini, 11’ m. Orlandi, 26’ cp Michelini, 31’ m. Cevolani tr Assandri, 41’ m. Musajo.

Giacobazzi Modena:

Petti; Pianigiani (73’ Barbolini), Assandri, Orlandi, Cevolani; Michelini (28’ Mazzi), Esposito (44’ Lloyd); Musajo, Carta, Flores (55’ Venturelli L.); Bellei (47’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano (63’ Flammia), Rodriguez (47’ Operoso), Rizzi. All. Andrea Rovina.

LundaX Lions Amaranto:

Magni N. (18′ st Gregori); Tedeschi (15′ st Mazzoni), Freschi M., De Libero, Zaccagnini T.; Magni M. (cap.), Casalini; Marchi, Chiarugi G. (28′ st Pioli) (35′ st Tedeschi), Tamberi (5′ st Vitali G.); Quercioli, Ciandri (25′ st Pannocchia); Filippi (3′ st Zingoni), Savaglia (34′ st Lischi), Lischi (5′ st Togni). All. Giacomo Bernini.

Arbitro: Francesco Mirabella (Pisa).

Note:

