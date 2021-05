Home

3 Maggio 2021

‘Lions Summer Camp 2021’: da giugno, al ‘Priami’ di Stagno, iniziativa aperta ai giovanissimi

I dettagli del progetto curato dai Lions Amaranto Rugby

Livorno 3 maggio 2021

La volontà è quella di bissare il grande successo della prima edizione: dopo la positiva esperienza dell’estate 2020, si stanno ultimando i preparativi per ‘Lions Summer Camp 2021’, iniziativa promossa dalla società dei Lions Amaranto Rugby.

Sarà nuovamente data la possibilità a tutti i giovanissimi, dai 4 ai 12 anni (non necessariamente tesserati amaranto), di divertirsi, dal lunedì al venerdì, con giochi e corsi di apprendimento dell’inglese. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore. ‘Lions Summer 2021’ è in programma per tredici ‘calde’ settimane estive, dal 14 giugno al 10 settembre, all’interno dello spaziosissimo plesso sportivo ‘Emo Priami’ di Stagno, impianto in gestione proprio dei Lions.

A guidare l’iniziativa, alcuni giocatori della prima squadra labronica e allenatori delle under, con esperienze in ambito educativo.

I corsi sono dedicati alla cultura dello sport e, grazie alla presenza di una insegnante madrelingua, dedicati anche alla lingua inglese.

Non mancheranno, nelle intense giornate del ‘Priami’, momenti per attività polisportive, per attività ludico ricreative, con tante sorprese, giochi d’acqua e giornate al mare. Insomma, divertimento assicurato.

Per informazioni, contattare l’ideatore del progetto, Sergio Cortesi, allenatore degli under 14 dei Lions, preparatore atletico ed espertissimo giocatore della prima squadra amaranto, al numero di telefono 329.0606554, oppure rivolgersi direttamente, ogni giorno dalle 17:30 alle 19:30 alla segreteria del ‘Priami’. Si potrà scegliere l’opzione riservata alla sola mattina (dalle ore 8 alle ore 13) o quello dell’intera giornata (dalle 8 alle 16).

Possibilità di rateizzare le quote stagionali. Nelle quote non sono previste le gite al mare.

Sconti del 25% per fratelli e sorelle e del 10% per i tesserati che decideranno di iscriversi al corso stagionale con orario prolungato, quello dalle 8 alle 16.

I costi (al ‘lordo’ degli sconti). Per la fascia mattutina (8-13), giornaliero 15 €, settimanale 60 €, quattro settimane 200 €, dieci ingressi 140 € e per tutta la stagione 500 €. Per la fascia delle otto ore (8-16), giornaliero 22 €, settimanale 80 €, quattro settimane 280 €, dieci ingressi 200 € e stagionale 710 €.

Non mancheranno premi finali ed una maglietta ‘Lions Summer Camp’ in omaggio. Buone vacanze, con lo sport e l’inglese da parlare con una madrelingua, per tutti…

