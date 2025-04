Home

8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 Lions U14 protagonisti del ‘seven’ di Prato e di un’amichevole con una franchigia bergamasca

Due domeniche intense e ricche di mete e di soddisfazioni per gli under 14 della LundaX Lions Amaranto, che dapprima, il 30 marzo, hanno giocato, sul terreno ‘Coiano’ di Prato – il quartier generale della locale società del Gispi – un quadrangolare ‘seven’, valido per il campionato regionale di categoria, e poi il 6 aprile, al ‘Castellani’ di Cecina, hanno affrontato, in amichveole, una franchigia composta da elementi di quattro società bergamasche.

Due esperienze differenti, utili, per la squadra livornese allenata da Michele Pelletti, Vittorio Abbiuso e Valerio Ubaldi, per acquisire utili esperienze.

La formazione amaranto domenica prossima sarà di scena nello splendido scenario dello stadio Zaffanella di Viadana, per la decima edizione del torneo nazionale memorial Sidiki.

Nel quadrangolare del ‘Coiano’, disputato con soli sette elementi in campo (la variante del classico gioco del rugby, che ha riscosso un notevolissimo successo nelle ultime edizioni dei giochi olimpici), la LundaX Lions Amaranto ha affrontato due rappresentative locali del Gispi e i viareggini dei Titani. Ruolino di due sconfitte (rimediate al cospetto delle due compagini pratesi, 47-0 e 24-12) e di una vittoria (contro i Titani, 38-5). Sette giorni più tardi, a Cecina, amichevole con una selezione bergamasca.

Il tutto inserito in una iniziativa, sviluppata nel corso dell’intensa giornata, con decine di giocatori della provincia di Bergamo, che hanno formato tre squadre. Qualla più valida e quella considerata di terza fascia hanno affrontato due formazioni dei padroni di casa del Tirreno, mentre la compagine di fascia media ha incrociato le armi con la LundaX Lions Amaranto, che si è imposta 41-12. Labronici in crescita, soprattutto nelle trame offensive.

Un test, quello con i lombardi, significativo in vista dei prossimi appuntamenti e in particolare in vista del torneo (a proposito di Lombardia..) di Viadana, nel mantovano.

I giocatori della LundaX Lions grandi protagonisti al ‘Castellani’:

Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Banchetti, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli; Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Elia de Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Nicola Marchesini; Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Daniele Serra, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo

