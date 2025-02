Home

10 Febbraio 2025

Lions U14 vittoriosi al Memorial Parati

Livorno 11 febbraio 2025 Lions U14 vittoriosi al Memorial Parati

Con un filotto di quattro convincenti vittorie su quattro partite disputate, la LundaX Lions Amaranto under 14 ha colto il primo posto nella prima edizione del Memorial Giacomo Parati ‘Il gigante buono’, torneo di buon livello per la categoria svoltosi in questa uggiosa seconda domenica del mese di febbraio sul campo ‘Arrigucci’ di Arezzo.

Al via dell’evento sei squadre toscane e due umbre. Le otto compagini sono state inizialmente divise in due raggruppamenti, per dar vita ad un classico girone all’italiana.

I livornesi, nel raggruppamento B, hanno ottenuto in tutto 14 punti, grazie alle affermazioni sul Firenze’31 26-5 (4 mete a 1), sul Città di Castello 19-12 (3 mete a 2) e sul Sesto 28-12 (4 mete a 2).

Con il primo posto (tre affermazioni su tre, con bonus-attacco ottenuto contro il Firenze’31 e contro il Sesto), gli amaranto hanno guadagnato l’accesso alla finalissima, dove sono andati ad incrociare i padroni di casa del Vasari, primi nel girone A.

Anche nell’atto decisivo del Memorial Parati, i labronici sono parsi lucidi e concreti. La LundaX Lions Amaranto si è imposta sugli aretini 14-0 (due mete trasformate all’attivo e nessuna marcatura incassata) e dunque si è assicurata la coppa più ambita, quella consegnata alla squadra vincitrice.

Non nascondono la soddisfazione per la conquista del trofeo e, soprattutto, per l’ottimo livello di gioco espresso gli allenatori della squadra livornese Michele Pelletti, Valerio Ubaldi e Vittorio Abbiuso.

I giocatori, classe 2011 e 2012, indiscussi protagonisti sul campo ‘Arrigucci’:

Filippo Aldovardi, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Vittorio Ciaravolo, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Daniele Serra, Elia Spagnoli, Gianluca Varamo.