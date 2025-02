Lions U16 vittoriosi nel derby della costa con i Titani Viareggio

Un successo netto, con il quale viene consolidata la seconda posizione in classifica del campionato interregionale di categoria, girone 2, il torneo che vede al via le migliori squadre del centro Italia (macro area Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Marche) non impegnate nel raggruppamento ‘elite’.

Gli under 16 della LundaX Lions Amaranto, nel derby della costa valido quale anticipo della terza giornata del girone di ritorno di tale fase, disputato – formalmente in trasferta – venerdì 7 sul campo del Bellaria Pontedera, contro i pari età dei Titani Viareggio, si sono imposti 14-41.

Due le mete per i versiliesi; sette per i labronici, che dunque si sono assicurati il massimo della posta (i fatidici cinque punti, frutto della vittoria condita dal bonus-attacco).

I livornesi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani hanno ottenuto nelle prime nove giornate di tale campionato, in tutto, 33 punti, con un ruolino di sei successi e tre sconfitte.

Dopo aver colto il quarto posto nella prima fase – il torneo tosco-umbro che ha coinvolto globalmente 15 squadre -, gli amaranto, nella fase stagionale successiva, sono cresciuti nel gioco e nel rendimento. Formazione solida e di qualità, in grado di togliersi soddisfazioni anche nelle restanti tre fatiche del torneo.

Domenica prossima, i labronici saranno di scena sul campo della capolista Highlanders Formigine.

Lo schieramento vittorioso a Pontedera, contro i Titani:

Niang; Bellandi, Carminelli, Botti, Pannocchia; Montino (cap.), Bertolini T.; Mazzei, Guidi, Cioli; Fugi, Biagi; Mugnaini, Baldaccini, Maroni.

Entrati anche: Ricci, Brondi L., Agretti, Paradiso, Archibusacci, Cinquini, Bandieri.

Per gli ospiti due mete dell’apertura Montino ed una ciascuno del tallonatore Baldaccini, del pilone Maroni, dei centri Botti e Carminelli e della terza linea Guidi; due trasformazioni di Montino ed una di Archibusacci.