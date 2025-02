Home

Sport

Rugby

Lions u18, disco rosso sulle rive dell’Adriatico nel campo dell’imbattuta Pesaro

Rugby

10 Febbraio 2025

Lions u18, disco rosso sulle rive dell’Adriatico nel campo dell’imbattuta Pesaro

Livorno 10 febbraio 2025 Lions u18, disco rosso sulle rive dell’Adriatico nel campo dell’imbattuta Pesaro

Sul campo dell’imbattuta capolista Pesaro, nel ‘derby dei due mari’, valido per la terza giornata del girone interregionale 2, il torneo che vede al via le migliori otto squadre di categoria della macro-area Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche non impegnate nel campionato èlite, gli under 18 della LundaX Lions Amaranto hanno perso 31-17.

Ai livornesi non è bastata una prova generosa, nè sono bastate tre mete (due di Palmerini ed una di Massagli; per Pavesi una trasformazione) per caricare sul pullman punti utili per la propria classifica.

I solidi marchigiani si sono assicurati successo e bonus, mentre i labronici, superati con un margine superiore alle sette lunghezze (e, come visto, solo ad un passo dal bonus-attacco) non hanno ottenuto punti.

Resta la soddisfazione per aver giocato un match ricco di grinta e sostanza, al cospetto di un avversario di valore. Ospiti a lungo in partita (17-12 all’intervallo). Per i ragazzi allenati dal terzetto Francesco Consani, Alessandro Brondi e Omar Tichetti un match utilissimo per acquisire esperienze e crescere. Domenica prossima i livornesi ospitaranno il Parma ‘2’.

Questa l’attuale situazione in graduatoria:

Pesaro 14 p.; Lyons Piacenza 13; Bologna 9; Modena e LundaX Lions Amaranto Livorno 7; Scandicci 5; Fano 4; Parma ‘2’ 0. Lo schieramento livornese al ‘Patrignani’ di Pesaro: Torrini; Palmerini, Perciavalle, Pellegrini, Munafò; Cozzolini, Pavesi; Consani N., Contini (cap.), Fabbri; Del Nista, Davini; Strumi, Giusti, Vernoia. Entrati anche: Manguso, Bianucci, Mariotti, Massagli, Santana, Giudici e Bani.