Livorno 15 aprile 2024 – Lions U18, un match di grande orgoglio

Sul prestigioso campo ‘Beltrametti’, contro i validissimi pari età padroni di casa dei Lyons Piacenza, in piena lotta per chiudere al primo posto il campionato interregionale, girone del centro Italia (il raggruppamento con protagoniste le migliori otto formazioni di Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria non impegnate in èlite), la LundaX Lions Amaranto under 18 ha giocato un match di grande orgoglio.

Nonostante le pesanti assenze – anche dell’ultima ora -, la squadra livornese ha lottato con uno straordinario slancio. I labronici, a testa altissima, sono stati battuti dai solidi emiliani 38-20 (5 punti a 0 in classifica).

Quella in corso è, per gli under 18 della LundaX Lions Amaranto, un’annata decisamente utile per acquisire esperienze. È significativo che siano stati schierati, anche in occasione del match disputato sulle sponde del Po, solo due elementi nati nel 2005 (i cosiddetti ‘rientranti’).

Per il resto gli allenatori Francesco Consani e Alessandro Brondi hanno dato esclusivamente spazio (e non è certo una novità, in questa stagione) ad atleti nati nel 2006 e 2007. Gara di alto livello per la categoria. Gli amaranto hanno chiuso il primo tempo in ritardo 17-6 (per gli ospiti due piazzati del mediano di apertura Giorgi).

Nella ripresa, i Lyons hanno messo in ghiaccio il bonus-attacco, ma i labronici non si sono disuniti. Amaranto lucidi e concentrati, capaci di siglare due mete (a bersaglio l’ala Giudici e il mediano di mischia Munafò), condite dalle trasformazioni di Giorgi (al quale è stata annullata una meta parsa regolare).

Questi incontri da giocare con le ‘big’ sono molto più preziosi rispetto a morbide gare del campionato toscano: importantissimo per la crescita dei livornesi si sta dimostrando l’accesso al campionato interregionale.

Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto under 18 ospiterà la capolista Valorugby Emilia e chissà che non giunga un risultato a sorpresa…

Lo schieramento protagonista a Piacenza:

Meini; Giudici, Gabbriellini, Torrini; Giorgi, Munafò; Consani, Bani, Porciello; Longhi, Contini (cap.); Vernoia, Giusti, Bianucci. Entrati anche Bacci, Perciavalle, Manguso, Maltinti e Santana.

La classifica dopo 10 giornate (4 al termine): Valorugby 41 p.; Lyon Piacenza e Pesaro 39; Bologna 29; UR Firenze ‘2’ 20; LundaX Lions Amaranto 16; Centauri 12; Jesi 2.