Livorno 28 gennaio 2025 Lions U18 vittoriosi contro Modena

Una partita equilibratissima, dalle forti emozioni, severamente vietata ai deboli di cuore. Sul terreno amico ‘Emo Priami’ di Stagno, la LundaX Lions Amaranto under 18 si è imposta 30-29 sui pari età del Modena, nella sfida valida per la seconda giornata della fase interregionale del centro Italia, il torneo con al via le migliori otto squadre della maxi-area Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, non impegnate nel girone èlite. I ragazzi allenati da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Omar Tichetti hanno realizzato quattro mete e dunque hanno colto il massimo, i fatidici cinque punti relativi alla vittoria arricchita dal bonus-attacco. Gli amaranto salgono in graduatoria: sono ora solitari al terzo posto. Ecco la (bella) situazione in classifica: Pesaro 9; Lyons Piacenza 8; LundaX Lions Amaranto 7; Scandicci e Parma ‘2’ 5; Fano 4; Modena 3; Bologna 2. Nel prossimo impegno, domenica 9 febbraio, i livornesi renderanno visita al Pesaro. Contro il Modena (che grazie al doppio bonus ha ottenuto due punti), è andato in scena un incontro intenso, sempre sul filo. I livornesi, che nel complesso hanno legittimato la preziosa affermazione, sono andati a bersaglio con una meta tecnica (assegnata per un plateale placcaggio alto ai danni di Giudici), con due mete di Munafò ed una di Fabbri. In più, una trasformazione e due piazzati (uno, quello del definitivo sorpasso, firmato in extremis) di Pavesi. Questi gli atleti amaranto utilizzati nel ‘memorabile’ confronto interno con i temibili emiliani: Bani, Bianucci, Contini, Consani, Cozzolini, Davini L., Del Nista, De Chirico, Fabbri, Giudici, Giusti, Meini, Massagli, Manguso, Mariotti, Munafò, Palmerini, Pavesi, Perciavalle, Strumi, Santana, Torrini.