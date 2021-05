Home

11 Maggio 2021

Lions, un murale per Pietro Mascagni

Sul muro della bomba il murale di Mascagni

PROGETTO “UN MURALE PER PIETRO MASCAGNI”

Livorno 11 maggio 2021

Il muro adiacente alla casa natale di Pietro Mascagni, sarà la sede del murale.

Pietro Mascagni nasce a Livorno in Piazza delle Erbe, l’attuale Piazza Cavallotti, il 7 dicembre 1863.

Proprio in detta piazza, ove il compositore è nato e dove suo padre Dornenico, ha gestito, per una vita, un forno, il nostro Club, Lions Club Livorno Host, realizzerà un Murale.

Il Vice Presidente annata 2020-21 del Lions club Livorno Host Dott. Leonardo Giorgi:

La realizzazione dello stesso è stata affidata ad un noto street artist spagnolo, El Rey de la Ruina.

Il ritratto si origina dalla tradizione della ritrattistica che ha seguito la fama del compositore sia nella sua contemporaneità sia dopo la sua morte.

L’uso geometrico del colore, dei pattern spezzati che riempiono la figura e lo sfondo faranno del murale una grande opera rnusicale dove sia le curve, andanti fluttuanti, che il grande ritratto diventano note da ascoltare, guardando.

Compito del murale è quello di esprimere musica, movimento, personalità, l’essenza di Pietro Mascagni, un divo dell’epoca, un influencer anche estetico, si direbbe adesso.

Per la realizzazione del murale, il Lions Club, si occuperà, in collaborazione con la galleria d’Arte “Uovo alla Pop”, per tutte le fasi di realizzazione. Il murales sarà alto 14.5 metri e largo 7,5.

