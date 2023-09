Home

Lions under 10: il proficuo bilancio del ritiro di inizio stagione

5 Settembre 2023

Livorno 5 settembre 2023 – Lions under 10: il proficuo bilancio del ritiro di inizio stagione

Hanno un significato ben preciso i ritiri di inizio stagione che coinvolgono tutte le formazioni giovanili e propaganda della LundaX Lions Amaranto.

Si tratta di una ‘tradizione’, che, per le realtà under del club livornese si ripete dal 2004. E i frutti, da 19 anni a questa parte, arrivano poi puntuali. Il condividere, per tre giorni intensi, ogni momento della giornata – in campo e fuori – consente di cementare il gruppo.

Superfluo sottolineare come per ogni singola categoria le caratteristiche dei ritiri siano differenti.

Per gli under 10 (i giovanissimi nati negli anni 2014 e 2015) della LundaX Lions Amaranto è stata memorabile l’esperienza vissuta venerdì 1 al Sunlight di Tirrenia e poi sabato 2 e domenica 3 ai bagni Lido di Livorno. In attesa di iniziare, lunedì 11 ‘gli allenamenti ufficiali’, nel proprio quartier generale del ‘Priami’ di Stagno, i ‘leoncini’ si sono divertiti non poco, tutti insieme, tra giochi in spiaggia e giochi in piscina.

L’annata è iniziata nel modo migliore. Ben 16 i giocatori under 10 della LundaX Lions Amaranto protagonisti della riuscitissima iniziativa del ritiro ‘di fine estate’.

Si tratta di: Andrea Sardi, Lorenzo Camella, Sole Bartoli, Francesco Pinna, Giulio Cipriani, Noah Calabró, Matteo Iacopini; Ernesto Baldacci, Samuele Fraschetti, Mattia Vitiello, Mattia Turchi, Davide Bargelli, Giorgio Formichini, Mattia Ardizzone, Leon Quarto, Ettore Banchini.

La società livornese intende pubblicamente ringraziare i dirigenti-accompagnatori Alessandra Taccola, Gabriele Sardi, Francesca Pescini e Sandro Cabella e gli allenatori-educatori Denise Bargagna e Matilde Franchi per l’impagabile opera svolta alla guida dei giovanissimi atleti.

—

