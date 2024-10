Home

28 Ottobre 2024

Lions under 10 in evidenza al Priami

Livorno 28 ottobre 2024

Profeti in patria. Gli under 10 della LundaX Lions Amaranto, con due agguerrite rappresentative, si sono messi in grande evidenza nel raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) andato in scena in questo ultimo sabato del mese di ottobre sul terreno amico del proprio splendido impianto ‘Emo Priami’ di Stagno. Tanto divertimento per tutti quanti: per i giovanissimi atleti coinvolti – classe 2015 e 2016 – e per i tanti adulti assiepati a bordo campo.

Oltre alle due formazioni amaranto, al via della riuscitissima kermesse, due compagini del Firenze’31, una del Gispi Prato e una dell’Unicusano Livorno Rugby. Belle le partite – senza tensione – andate in scena nel corso dell’intenso pomeriggio.

Questi atleti hanno già compreso i veri valori propri dello sport della palla ovale. La stagione è iniziata sotto i migliori auspici.

Questo l’elenco degli atleti della LundaX Lions Amaranto under 10 ‘profeti in patria’:

Alessio Bagnoli, Francesco Pinna, Tomas Varotto, Noa Calabrò, Giulio Cipriani,Davide Bargellini, Andrea Sardi, Samuele Frascetti, Leon Quarto, Massimo Bonifacio, Nico Leo, Vito Zichi, Lorenzo Bovani, Eduard Mihai Pop, Mattia Cardini, Giorgio Formichini, Davide Litrico, Francesco Giachi, Leonardo Geppetti, Gabriele Ferrari, Alessio Dello Sbarba. Allenatori-educatori: Marco Lorenzoni e Rebecca Scardino.