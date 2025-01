Home

21 Gennaio 2025

Lions under 10, prima uscita agonistica del 2025

Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio, nella propria prima uscita agonistica del 2025, in un raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia) effettuato sul campo dei ‘cugini’ dell’Unicusano Livorno, gli under 10 della LundaX Lions Amaranto hanno messo in vetrina giocate di spessore per la categoria. L’ampia rosa a propria disposizione ha permesso agli allenatori-educatori amaranto Davide Strazzullo, Marco Lorenzoni e Rebecca Scardino di presentare – e non è certo la prima volta dall’inizio della stagione – due squadre. Al via dell’evento anche due formazioni del Gispi Prato, una del Bellaria Pontedera ed una dell’Unicusano Livorno. Nonostante il freddo e il cielo plumbeo, si è respirato un bel clima, dentro e fuori il rettangolo di gioco. Tutti gli atleti – classe 2015 e 2016 – protagonisti della kermesse si sono divertiti. I loro sorrisi hanno simpaticamente coinvolto i numerosi adulti. Un evento memorabile. Soddisfattissimi delle risposte giunte appaiono i tre allenatori-educatori e i dirigenti accompagnatori della LundaX Lions. Gli under 10 amaranto sono in chiara crescita. In questo 2025, oltre a nuovi raggruppamenti organizzati dal Comitato Toscano della FIR, non mancheranno, a primavera, tornei interregionali, tra i quali figura quello casalingo, in programma il 31 maggio e il primo giugno, ‘I’m a Lion’. I giocatori amaranto protagonisti sabato scorso: Zeno Vitillo, Giorgio Formichini, Andrea Doveri, Leonardo Geppetti, Alessio Bagnoli, Nico Leo, Giulio Guerrera, Andrea Sardi, Gabriele Ferrari, Eduard Pop, Leon Quarto, Mattia Vitiello, Davide Litrico, Giulio Cipriani, Thomas Varotto, Samuele Fraschetti, Giorgio Lorenzoni, Davide Bargellini, Francesco Giachi, Alessio Dello Sbarba, Mattia Cardini.