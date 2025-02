Home

5 Febbraio 2025

Lions under 10 protagonisti in due raggruppamenti distinti

Gli under 10 della LundaX Lions Amaranto possono contare su una rosa decisamente ampia, tale da consentire, normalmente in un singolo raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia), di giocare con due rappresentative.

Nella circostanza, in questa prima domenica del mese di febbraio, tale realtà propaganda (negli under 10 militano giovanissimi atleti nati negli anni 2015 e 2016), si è presentata in due eventi distinti: una squadra ha giocato il raggruppamento di Rosignano, l’altra squadra è stata protagonista a Scandicci.

Ad accomunare i due raggruppamenti il clima festoso: tanto divertimento ha caratterizzato sia la kermesse solvaina, sia la kermesse effettuata alle porte di Firenze. Tutti i giocatori amaranto under 10 stanno crescendo, sotto ogni punto di vista, a crescita d’occhio.

Soddisfattissimi delle risposte giunte sia nel corso degli allenamenti effettuati all’‘Emo Priami’ di Stagno, sia nel corso degli eventi ‘agonistici’, appaiono gli allenatori-educatori dei labronici. La stagione 2024/25 è iniziata e sta proseguendo nel migliore dei modi.

Questi gli atleti che, sotto la guida di Rebecca Scardino e Alessandro Landi si sono ritagliati un ruolo da protagonisti a Rosignano:

Alessio Bagnoli, Thomas Varotto, Noah Calabrò, Alessio Dello Sbarba, Leonardo Geppetti, Francesco Giachi, Giulio Guerrera, Ettore Banchini, Eduard Mihai Pop; Matteo Romano, Vito Zichi. E questi i giocatori livornesi, diretti da Davide Strazzullo e Marco Lorenzoni

In evidenza a Scandicci:

Mattia Vitiello, Lorenzo Bovani, Francesco Pinna, Giulio Cipriani, Samuele Fraschetti, Davide Bargellini, Davide Litrico, Giorgio Lorenzoni, Nico Leo, Andrea Sardi, Giorgio Formichini, Leon Quarto.