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Lions Under 10 terzi al 1° Torneo del Valdarno Memorial Lapi

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21 Aprile 2026

Lions Under 10 terzi al 1° Torneo del Valdarno Memorial Lapi

Livorno 21 aprile 2026 Lions Under 10 terzi al 1° Torneo del Valdarno Memorial Lapi

Il ruggito dei giovani leoni si è udito fragoroso in tutta la provincia di Firenze e nelle zone limitrofe. L’ottima realtà dei Lions Amaranto Livorno under 10 è salita sul podio della classifica in occasione del ‘1° Torneo del Valdarno – Memorial Lapi’, giocato in questo caldo sabato di piena primavera sul campo ‘Turrini’, a Figline Valdarno. I labronici hanno ottenuto un’eccellente terza piazza. Al via dell’evento otto squadre, tutte toscane: oltra ai labronici ai nastri di partenza Scandicci, Mugello, la mista Puma – Valdelsa, i Lupi Valdarno, Firenze’31, Sesto e Florentia. A rappresentare – nel miglior dei modi – la fascia costiera – solo i Lions Amaranto. I livornesi, guidati dagli allenatori-educatori Marco Lorenzoni e Alessandro Landi, con il supporto dei dirigenti accompagnatori Pietro Zichì e Lisa Sicilia, hanno mostrato nel corso dell’intensa e calda giornata tutte le proprie qualità. Doti già messe in evidenza nella prima parte della stagione, nel corso dei vari raggruppamenti effettuati sui campi toscani e nei primi tornei interregionali. Formazione, quella amaranto, in costante crescita. Giocatori giovanissimi – si tratta di atleti nati negli anni 2016 e 2017 -, che vivono come una seconda pelle quella maglia amaranto con il leone stilizzato all’altezza del cuore. Da quando, nel 1999, i Lions hanno mosso i loro primi passi nel panorama della palla ovale, hanno investito importanti risorse nel proprio vivaio. I numeri del club, nel giro di pochi lustri, sono aumentati in modo esponenziale. In particolare sta risultando preziosissima la gestione dello splendido e ampissimo plesso ‘Emo Priami’ di Stagno, l’impianto che ospiterà nell’ultimo weekend di maggio il torneo ‘I’m a Lion 2026’. In particolare, le gare degli under 10 – al pari degli eventi riservati ad under 6, under 8, under 10 e under 16 – si giocheranno, in quell’attesa kermesse, domenica 31. Intanto è bello festeggiare gli splendidi risultati ottenuti a Figline Valdarno; sul campo ‘Turrini’, questi i giocatori amaranto che hanno impressionato con il loro orgoglio e con il loro ruggito: Massimo Bonifazi, Ian Perniconi, Giorgio Pierini, Giorgio Madrigali, Vito Zochì, Pop Eduard Mihai, Francesco Anderlucci, Tommaso Augusti, Matteo Romano, Gabriele Leo, Furio Camus. Non sono andati a referto, per infortunio, ma hanno affiancato i compagni in ogni momento del torneo anche Giorgio Lorenzoni e Nico Leo.