Lions under 11, 1° posto nel torneo ‘I’m a Lion’

3 Maggio 2023

Livorno 3 maggio 2023 – Lions under 11, 1° posto nel torneo ‘I’m a Lion’

L’attesissimo appuntamento con il torneo societario ‘I’m a Lion’ ha regalato mille emozioni e mille soddisfazioni (anche) alla LundaX Lions Amaranto under 11.

L’ampissima rosa a propria disposizione ha consentito agli impagabili ed instancabili allenatori-educatori Davide Mantovani e Vittorio Abbiuso di allestire ben tre rappresentative.

Una delle tre compagini amaranto ha chiuso l’evento al primo posto ed ha dunque ricevuto dalle mani del Sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini la relativa coppa.

L’evento ‘I’m a Lion’ ha coinvolto nell’arco di tre giorni, da sabato 29 Aprile a lunedì Primo Maggio, centinaia di giovanissimi atleti under 15; 13; 11; 9; e 7 ed ha richiamato al ‘Priami’, lo splendido quartier generale della LundaX Lions Amaranto stessa, migliaia di sportivi.

Il torneo under 11 si è svolto nella mattinata di domenica, ed ha visto al via, in tutto, 12 squadre, suddivise in due gironi.

Partite da 10 minuti in tempo unico. Nel raggruppamento 1, protagoniste una squadra della LundaX Lions Amaranto, il Florentia, il Sieci, lo Spezia, il Città di Castello ed il Bellaria Pontedera.

Nel raggruppamento 2 sono state inserite invece due rappresentative della LundaX Lions Amaranto, il Vasari Arezzo, il Florentia 2 e l’Amatori Genova. Poi le finali di piazzamento.

Nella finalissima, successo per la compagine labronica, che in precedenza aveva chiuso il girone 1 al primo posto con una sfilza di soli successi, sul Florentia ‘1’ (primo nel girone 2) per cinque mete a uno.

Quarta e dodicesima posizione per le altre due rappresentative livornesi. Ma, al di là dei piazzamenti e dei risultati, la kermesse, che una volta in più ha evidenziato la vitalità dello stesso ‘club dei Leoni’, si è dimostrata un’autentica ‘festa dello sport’.

Complimenti a tutti: a questi validi atleti under 11 (nati negli anni 2012 e 2013) e a chi con la propria opera in volontariato ha reso possibile il memorabile evento; un torneo che, almeno nelle giornate di sabato e domenica, è stato risparmiato dalla (temuta) pioggia.

Ecco l’elenco degli atleti under 11 della LundaX Lions Amaranto, brillanti protagonisti sul terreno di casa:

Matteo Bianucci, Mattia Ceselli, Alessandro Ceccherelli, Gianluca Varamo, Zeno Cellai, Jacopo D’Angelo, Nicola Marchesini, Tommaso Palermo; Edoardo Bani, Paolo Spagnolo, Federico Abbiuso, Nicolò Lorenzo Schepis, Matteo Bertolini, Vittoria Tascini, Filippo Aldovardi, Biagio Calloni; Cesare Botti, Gabriele Guerrera, Alessandro Bonsignori, Mirco Rossi, Denis Landucci, Dario Bernardoni, Gabriele Scirè; Dario Domenici, Vittorio Ciaravolo, Diego Banchetti, Marco Vallerini, Alessandro Della Santa

