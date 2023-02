Home

Lions under 11: tre squadre protagoniste nel fine settimana

21 Febbraio 2023

Lions under 11: tre squadre protagoniste nel fine settimana

Livorno 21 febbraio 2023

L’ampissima rosa a disposizione di Davide Mantovani e Vittorio Abbiuso, gli allenatori-educatori della LundaX Lions Amaranto under 11, ha consentito loro, anche in questo intenso fine settimana, di presentare ben tre squadre: la 1, di scena sabato sul terreno ‘Maneo’, quartier generale dell’Unicusano Livorno, e la 2 e la 3, invece protagoniste presso il campo ‘Falchini’ di Rosignano. Tanto divertimento, tante belle giocate e tante mete per le tre ‘agguerrite’ rappresentative amaranto. Tutto il roster della LundaX Lions è in costante e in confortante crescita. Nella categoria giocano atleti nati negli anni 2012 e 2013.

Al raggruppamento del ‘Maneo’, sei le formazioni al via, suddivise in due gironi, con partite da 20 minuti l’una. Oltre agli amaranto ed oltre a due squadre dell’Unicusano Livorno, protagoniste dell’evento Firenze’31, Apuania e Titani Viareggio.

I giocatori della LundaX Lions Amaranto, inseriti nella squadra ‘1’:

Vittorio Ciaravolo, Mattia Ceselli, Gianluca Varamo, Federico Abbiuso, Nicola Marchesini, Marco Vallerini; Matteo Bertolini, Denis Landucci, Cesare Botti, Filippo Aldovardi.

Otto le compagini di scena, domenica mattina, al ‘Falchini’ di Rosignano: due realtà del Bellaria Pontedera, due dei Mascalzoni del Canale, il Rosignano, il Grosseto e, appunto, le compagini 2 e 3 della LundaX Lions Amaranto. Suddivisione in due gironi da quattro squadre ciascuna, con partite da 12 minuti, in tempo unico.

Questo l’elenco dei giocatori amaranto schierati nelle compagini ‘2’ e ‘3’ in terra solvaina:

Alessandro Ceccherelli, Zeno Cellai, Jacopo D’Angelo, Diego Turchi, Tommaso Palermo, Edoardo Bani, Paolo Spagnolo; Tommaso Pinna, Lorenzo Nicolò Schepis, Vittoria Tascini, Gabriele Guerrera, Alessandro Bonsignori, Dario Bernardoni; Dario Domenici, Gregorio Lonzi, Alessandro Della Santa.

