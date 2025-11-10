Home

Lions under 12, 2° posto torneo di Recco e visita di Alice Antonazzo

10 Novembre 2025

Livorno 10 novembre 2025

Venerdì 7 e sabato 8 novembre, per gli under 12 dei Lions Amaranto Livorno, sono stati due giorni intensissimi e caratterizzato da forti emozioni.

Dapprima, venerdì 7, nel corso della seduta di allenamento al ‘Priami’ di Stagno, i giovanissimi atleti labronici hanno ricevuto la simpatica visita di Alice Antonazzo, l’azzurrina classe 2007 attualmente in forza al Colorno, validissima atleta di mischia livronese rugbisticamente nata e cresciuta proprio nei Lions.

La giocatrice – MVP del campionato di A Elite 2024/25 – non ha certo dimenticato le sue ‘origini’ e in particolare, nell’occasione, ha fatto una sorpresa a Sole Bartoli, la ‘leoncina’ classe 2014 (cioè al secondo ed ultimo anno tra gli under 12) al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane. Le due atlete si sono scambiate le maglie delle rispettive squadre di appartenenza. Poi, sabato, la formazione dei Lions Amaranto under 12 si è presentata al torneo ‘Pesto e focaccia’, disputato sul sintetico del campo ‘Androne’ di Recco.

I ragazzi livornesi allenati da Denise Bargagna e Marco Milianti hanno colto, nell’importante evento, un’ottima seconda piazza.

Sei le valide formazioni al via, in rappresentanza di tre regioni. Un torneo, quello svoltosi in terra ligure, di alto livello, nel quale i Lions hanno confermato le buonissime qualità già messe in evidenza nei primi raggruppamenti stagionali.

Doti tecniche e agonistiche di primo piano per i ‘leoncini’: per loro la stagione è iniziata e sta proseguendo nel migliore dei modi. Giocatori decisamente giovani, ma che si sono ben presto innamorati di questa disciplina sportiva e che mostrano nel corso delle sedute e delle partite un attaccamento ai colori sociali fuori del comune.

I giocatori amaranto secondi classificati a Recco:

Mattia Vitiello, Davide Bargellini, Giulio Cipriani, Davide Litrico, Samuele Fraschetti, Leon Quarto, Andrea Sardi; Giorgio Formichini, Francesco Pinna, Sole Bartoli, Edoardo Mamberti; Francesco Borgioli, Lorenzo Cabella, Gabriele Ferrari, Noah Calabró.

