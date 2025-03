Lions under 12 protagonista di un raggruppamento al Priami di Stagno

La primavera, per la LundaX Lions Amaranto under 12, è iniziata in modo splendido. La realtà giovanile livornese ha organizzato ed ospitato, domenica 23 marzo, nel proprio impianto, l’‘Emo Priami’ di Stagno, un riuscito raggruppamento che ha coinvolto in tutto nove formazioni di categoria (atleti classe 2013 e 2014). Numerose le mini partite – ciascuna di 10 minuti – disputate. L’evento si è svolto dalle 10:30 alle 12:30, poco prima della partita di B tra le prime squadre della LundaX Lions Amaranto e i Cavalieri Prato/Sesto cadetti, iniziata alle 14:30 e chiusa con il successo dei padroni di casa 29-27 (5-2 in classifica).

Under 12 amaranto ‘attori’ (giocatori) nella mattinata e ‘spettatori’ (tifosi) nel primo pomeriggio. Per il raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) sono stati ‘ritagliati’, nell’ampio plesso di Stagno, quattro campi. Grazie alla propria ampia rosa, gli allenatori-educatori dei labronici Antonio Risaliti e Marco Milianti hanno presentato nella circostanza due squadre.

Due formazioni anche per gli Apuani Spezia, due per il Firenze’31 ed una per il Valdarno, per il Sieci e per il Florentia. Dopo la disputa di due gironi distinti, si è dato vita ad un ‘mundialito a colori’: i giocatori delle nove compagini si sono simpaticamente mischiati in otto rappresentative che hanno preso il nome di nazionali di rugby di primissimo piano. Due, anche nella seconda fase dell’evento, i gironi, conclusi con i primi posti di Nuova Zelanda e Inghilterra.

Una mattinata intensa, all’insegna del divertimento. Tutti gli atleti livornesi sono in chiara crescita. Domenica prossima, al pari delle altre compagini propaganda LundaX, anche gli under 12 amaranto saranno protagonisti del ‘1° Torneo di Scandicci’. I giocatori livornesi ‘profeti in patria’, protagonisti sul campo amico ‘Priami’: Edoardo Bani, Matteo Bertolini, Dario Bernardoni, Alessandro Bonsignori, Lorenzo Cabella, Zeno Cellai, Dario Domenici, Gregorio Lonzi, Tommaso Pinna, Mirko Rossi, Gabriele Scirè, Paolo Spagnolo, Mattia Turchi, Marco Vallerini.