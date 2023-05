Home

Lions under 13 sul gradino più alto del podio la kermesse 'I'm a Lion'

3 Maggio 2023

Lions under 13 sul gradino più alto del podio la kermesse ‘I’m a Lion’

Livorno 3 maggio 2023

‘Profeti in patria’. I Lions Amaranto Livorno under 13, confermando le ottime qualità già evidenziate nei raggruppamenti effettuati nella prima parte della stagione e poi nei primi tornei primaverili (seconda piazza al ‘Serboli’ di Arezzo e settima posizione nel prestigioso ‘Torneo del Tricolore’ di Reggio Emilia), hanno chiuso sul gradino più alto del podio la kermesse ‘I’m a Lion’, svoltasi in questo lunedì di festa sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno.

Ottimi risultati che danno morale, anche in vista dei prossimi impegni previsti per questo sabato 6 maggio, sul terreno ‘Scagliotti’ di Portoferraio, in occasione del ‘Torneo Pesciolino’.

Sette le squadre al via nel torneo under 13 ‘I’m a Lion’ (evento che da sabato 29 Aprile a lunedì Primo Maggio ha coinvolto complessivamente 52 formazioni anche delle categorie under 15, 11, 9 e 7); Spezia, mista Recco/Città di Castello, Lucca, Florentia, Bellaria Pontedera, mista Sieci/Mugello e Lions Amaranto.

Le formazioni hanno dapprima dato vita ad un girone all’italiana con incontri in consolidamento di 10 minuti ciascuno.

Al termine, c’è stato spazio per le finali di piazzamento.

I padroni di casa hanno concluso il girone all’italiana al primo posto con una sfilza di vittorie (sei su sei) e poi hanno affrontato nella finalissima il Florentia, giunto secondo nella classifica parziale.

Finale sempre in mano ai labronici guidati dagli allenatori-educatori Michele Pelletti, Davide Bonomo e Massimo Russo. Due mete siglate in avvio di gara hanno consentito di effettuare un primo break.

Poi gli amaranto hanno incrementando il margine, fino a 5-1 conclusivo. I livornesi hanno così terminato l’evento con sette vittorie su sette, hanno ottenuto il primo posto generale e ricevuto dalle mani del Presidente del Comitato Regionale Toscano della FIR Riccardo Bonaccorsi la relativa coppa.

I giocatori labronici under 13 (nati negli anni 2010 e 2011) grandi protagonisti al torneo ‘I’m a Lion’:

Diego Bartolini, Adriano Biagi, Gabriele Archibusacci, Francesco Prestinari, Luca Brondi, Diego Bellandi, Daniele Fabozzi; Gregorio Guidi, Giulio Ciulli, Morgan Pannese, Karim Niang, Filippo Serafini, Elia Spagnoli, Andrei Ciuperca, Fabio Cappanera; Cristian Ricci, Michele Zampini, Filippo Cioli, Ryan Romano, Mattia Cinquini, Elia De Giulli.

