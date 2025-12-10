Home

Rugby

10 Dicembre 2025

Livorno 10 dicembre 2025 Lions under 14 il resoconto delle due formazioni

Un sabato pomeriggio particolarmente intenso per gli under 14 dei Lions Amaranto Livorno: i giovani atleti labronici, allenati da Emanuele Bertolini, Vittorio Abbiuso e Matteo Bernardoni, sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno hanno giocato, con le proprie due agguerrite rappresentative, due partite consecutive. La squadra amaranto ‘1’ ha superato 26-12 il Florentia, la formazione ‘2’ ha perso 12-41 con il Montelupo. Di spessore entrambi gli incontri, validi per la quinta giornata della cosiddetta ‘fase 1’ del campionato regionale di categoria. Il progetto prosegue senza sosta: sia i ragazzi nati nel 2012, al secondo anno in categoria, sia gli atleti classe 2013, che fino a pochi mesi fa erano impegnati ‘solo’ in under 12, stanno crescendo a vista d’occhio. È, quella degli under 14, una categoria particolarmente delicata: si tratta del naturale anello di congiunzione tra il rugby propaganda, che si snoda esclusivamente in raggruppamenti e in tornei da una parte, e il rugby ‘dei grandi’, con tanto di mischie e punti di piede dall’altra. A livello under 14 si gioca, per lunghezza, a tutto campo, anche se il terreno è più stretto e ogni squadra presenta solo 13 elementi: il pacchetto si compone solo di sei atleti, senza terze linee ali. Non viene stilata, nel campionato, una classifica generale, ma ogni singolo incontro è omologato con il classico sistema del punteggio australe. Nella circostanza i Lions Amaranto ‘1’, con le loro quattro mete realizzate, hanno colto il massimo, i fatidici cinque punti, frutto del successo condito dal bonus-attacco. Ben più dei dati numerici, ai tre allenatori piace l’atteggiamento di tutti i numerosi atleti a loro disposizione. Ragazzi che stanno mostrando grande attaccamento alla maglia e che stanno migliorando a vista d’occhio. Sabato prossimo, doppio derby della costa: alle 16:00 i Lions Amaranto ‘1’ giocheranno al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, contro la sinergica realtà del Tirreno, mentre alle 15:30 i Lions Amaranto ‘2’ se la vedranno, allo stadio ‘Ferracci’ di Torre del Lago con i padroni di casa dei Titani Viareggio. Altre partite utilissime nel percorso di crescita. Questi gli atleti amaranto ‘profeti in patria’, grandi protagonisti sabato scorso al ‘Priami’. Lions ‘1’: Mattia Ceselli, Alessandro Della Santa, Matteo Bertolini, Giacomo Borgioli, Gianluca Varamo, Cesare Botti, Gabriele Carta, Diego Banchetti, Filippo Aldovardi, Vittorio Ciaravolo, Denis Landucci, Nicola Marchesini, Dario Domenici, Marco Vallerini. Lions ‘2’: Edoardo Bani, Gregorio Lonzi, Zeno Cellai, Diego Turchi, Mirco Rossi, Federico Abbiuso, Dario Bernardoni, Paolo Gelli, Tommaso Pinna, Gabriele Scirè, Tommaso Palermo, Nicolò Lorenzo Schepis, Gabriele Guerrera.

