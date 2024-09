Home

20 Settembre 2024

Lions under 14 in ritiro

Livorno 20 settembre 2024 – Lions under 14 in ritiro

È iniziata in grande stile la stagione 2024/25 della rappresentativa under 14 dei Lions Amaranto.

Per tre intensi giorni la squadra livornese, composta da ragazzi nati negli anni 2011 e 2012, si è divertita in un riuscitissimo ritiro effettuato presso il Centro Turistico Cecinella.

Allenamenti mattutini al ‘Castellani’ di Cecina e giochi e svago negli altri momenti della giornata. Nel pomeriggio del primo giorno di ritiro, gli atleti hanno riso e scherzato presso l’Acqua Village. Soddisfattissimi delle riposte giunte appaiono gli allenatori Valerio Ubaldi, Michele Pelletti e Vittorio Abbiuso.

Dirigenti accompagnatori dell’under 14 sono Eleonora Perelli e Giuseppe Ciaravolo. A proposito di Ciaravolo: il consigliere della LundaX Lions Amaranto, insieme al presidente del Comitato Regionale Toscano FIR Riccardo Bonaccorsi, al delegato provinciale della FIR Luca Sardelli, insieme ad altri due consiglieri amaranto (Emanuele Bertolini e Andrea Pannocchia), insieme all’addetto stampa Fabio Giorgi, al team manager Emiliano Marchi, al responsabile minirugby Davide Mantovani, al terza linea della prima squadra Giacomo Marchi, al capitano della rappresentativa Old (i RinoCerotti) Luca Baroni e insieme a Maurizio Berti, Marco Lenzi, Michele Niccolai e Massimo Soriani, quattro rappresentanti dello staff dirigenziale e tecnico delle ‘Pecore Nere’, l’iniziativa legata della squadra del carcere cittadino, lanciata e curata dagli stessi Lions, sarà ospite il 29 settembre negli studi di Milano (ore 22:40 il via alla diretta) del celeberrimo programma di Rai2 ‘La Domenica Sportiva’. Saranno così celebrati i 25 anni di attività del club amaranto e i 10 anni dell’inizio del progetto delle ‘Pecore Nere’. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, la lista dei 21 giocatori della LundaX Lions Amaranto protagonista del ritiro di Cecina: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Banchetti, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Jacopo D’Angelo, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Nicola Marchesini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Michele Romanucci, Elia Spagnoli, Gianluca Varamo.

