Lions under 14 perde ma ottiene il doppio bonus a Piombino

Rugby

28 Novembre 2023

È stato un derby della costa equilibrato e caratterizzato da attacchi scatenati e difese rivedibili quello andato in scena in questo freddo sabato pomeriggio di fine novembre sul terreno di gioco ‘Venturelli’ di Piombino tra le rappresentative under 14 dei padroni di casa dei Mascalzoni del Canale ‘1’ e della LundaX Lions Amaranto.

Alla fine, la squadra dei Mascalzoni si è imposta 40-33. Nel campionato regionale di categoria (riservato ad atleti nati negli anni 2010 e 2011), non si calcola una vera classifica generale. Ogni singola gara viene omologata con il calcolo del sistema del punteggio australe, il sistema in vigore in tutti i campionati nazionali dal 2000.

Nello specifico, gli amaranto, pur sconfitti, hanno ottenuto due punti: si sono assicurati sia il punto relativo al bonus-attacco (cinque mete all’attivo), sia il cosiddetto bonus-difesa strappato in virtù del passivo inferiore alle otto lunghezze.

La prima frazione si è chiusa su un una salomonica situazione di parità, 19-19, con tre mete per parte. Poi, nella ripresa, gli ospiti hanno sprecato ghiotte opportunità per passare in vantaggio.

Ne hanno approfittato i Mascalzoni del Canale per effettuare il definitivo mini strappo, per vincere e, in virtù della conquista anche del bonus-attacco (sei le mete segnate), di cogliere il massimo della posta (i cinque punti).

Sabato alle 16:30 per la LundaX Lions Amaranto trasferta contro il Sesto. Poi sabato 9, sempre alle 16:30, gli under 14 amaranto, guidati dagli allenatori Michele Pelletti, Antonio Risaliti e Davide Bonomo riceveranno la visita del Firenze ‘1’.

Anche a Piombino, al cospetto di una squadra di buon livello, gli under 14 della LundaX Lions Amaranto hanno mostrato importanti doti per la categoria.

Ecco l’elenco dei giocatori ospiti protagonisti al ‘Venturelli’:

Filippo Serafini, Diego Bellandi, Karim Niang, Morgan Pannese, Daniele Fabozzi, Gabriele Archibusacci, Francesco Prestinari; Luca Brondi, Gregorio Guidi, Cristian Ricci, Elia De Giulli, Elia Spagnoli, Ryan Romano, Federico Rossi; Francesco Rossi, Adriano Biagi, Diego Bartolini, Fabio Cappanera, Michele Romanucci.

