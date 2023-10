Home

Lions under 14 protagonista nel triangolare del 'Priami'

18 Ottobre 2023

Lions under 14 protagonista nel triangolare del ‘Priami’

Livorno 18 ottobre 2023 – Lions under 14 protagonista nel triangolare del ‘Priami’

Una vittoria ed una sconfitta per gli under 14 della LundaX Lions Amaranto nel triangolare disputato in questa domenica di metà ottobre in casa, sul rettangolo di gioco amico ‘Emo Priami’ di Stagno e valido per la quarta giornata del campionato regionale di categoria.

Contro il Gispi Prato, nel primo dei due incontri giocati questa domenica dai livornesi, è mancata la dovuta concretezza: i padroni di casa hanno esercitato un certo predominio territoriale, hanno giocato più di metà gara in zona offensiva, ma sono stati sconfitti 0-19, con i lanieri (a bersaglio con tre mete) abili nello sfruttare due ripartenze e una palla ingenuamente persa dagli avversari sui cinque metri difensivi. Pratesi solidi e più pratici degli avversari.

Differente il secondo match dei labronici, che, contro i Mascalzoni del Canale ‘2’ hanno vinto, giocando con raziocinio, grinta e cinismo. Il 31-0 conclusivo non ammette repliche e testimonia la bontà della rosa guidata dagli allenatori-educatori Michele Pelletti, Antonio Risaliti e Davide Bonomo. Prossima uscita sabato 28 sul campo del Vasari Arezzo.

I giocatori della LundaX Lions Amaranto (classe 2010 e 2011) protagonisti nel triangolare del ‘Priami’:

Filippo Serafini, Adriano Biagi, Karim Niang, Diego Bellandi, Daniele Fabozzi, Gabriele Archibusacci, Diego Bartolini, Filippo Cioli, Luca Brondi; Federico Rossi, Cristian Ricci, Morgan Pannese, Elia De Giulli, Ryan Romano, Francesco Rossi, Francesco Prestinari, Elia Spagnoli; Giulio Ciulli, Mattia Cinquini, Fabio Cappanera, Gregorio Guidi.

