22 Ottobre 2025

Livorno 22 ottobre 2025 Lions under 14, Quattro partite in otto giorni: grinta e crescita continua

La stagione dei Lions Amaranto Livorno under 14 è già entrata nel vivo.

Gli allenatori Emanuele Bertolini, Matteo Bernardoni e Vittorio Abbiuso hanno a disposizione una rosa ampia e di qualità, destinata a crescere costantemente.

Nel giro di otto giorni, tra sabato 11 e sabato 18 ottobre, i giovanissimi livornesi hanno disputato, globalmente, quattro partite.

Due gare si sono giocate l’11, sul terreno amico ‘Emo Priami’, nel quadro della giornata di apertura del campionato toscano ‘seven’.

I padroni di casa hanno superato 46-0 i Titani Viareggio e 49-0 il Lucca.

Ruotati in occasione di queste due gare questi atleti:

Diego Banchetti, Vittorio Ciaravolo, Mattia Ceselli, Filippo Aldovardi, Nicola Marchesini, Gabriele Carta, Federico Abbiuso, Denis Landucci, Dario Domenici, Dario Bernardoni, Tommaso Pinna, Paolo Gelli, Mirco Rossi, Giacomo Borgioli.

Sette giorni più tardi, nel pomeriggio di sabato 18, in contemporanea, nel quadro della seconda giornata della fase regionale ‘1’ – con 13 giocatori in campo, cioè, per la categoria, a ranghi completi -, i Lions ‘1’ e i Lions ‘2’ hanno giocato, rispettivamente, a Figline, contro i padroni di casa del Valdarno, e a Colle di val d’Elsa, contro i Mammut Montevarchi.

I Lions ‘1’ hanno perso 52-12, i Lions ‘2’ si sono imposti 7-60. Ma al di là del numero delle mete messe a segno e di quelle incassate, il dato emergente in questo inenso sabato è relativo al miglioramento di tutti quanti gli atleti, sia quelli al secondo anno tra gli under 14 (i classe 2012), sia quelli al primo (i classe 2013, che fino a pochi mesi fa erano impegnati in under 12, categoria che non prevede veri campionati, ma ‘solo’ raggruppamenti).

I giocatori impegnati nelle due gare di Figline e Colle di val d’Elsa:

Mattia Ceselli, Alessandro Della Santa, Matteo Bertolini, Biagio Calloni, Zeno Cellai, Gabriele Botti, Gabriele Carta, Diego Banchetti; Filippo Aldovardi, Vittorio Ciaravolo, Denis Landucci, Nicola Marchesini; Dario Domenici, Edoardo Bani, Gregorio Lonzi, Gianluca Varamo, Diego Turchi, Gabriele Guerrera; Giacomo Borgioli, Mirco Rossi, Federico Abbiuso, Marco Vallerini, Dario Bernardoni, Paolo Gelli, Tommaso Pinna, Gabriele Scirè, Tommaso Palermo.

