Lions under 14 vittoriosi a Pistoia

21 Gennaio 2025

La prima partita del 2025 giocata sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno è coincisa per la LundaX Lions Amaranto under 14 con un netto e convincente successo. In casa, contro i pari età del Pistoia, i ragazzi livornesi classe 2011 e 2012 guidati dagli allenatori Michele Pelletti, Vittorio Abbiuso e Valerio Ubaldi si sono imposti in modo perentorio, 47-17. Al di là dell’ingente bottino di mete messo a segno, il dato saliente di questo freddo sabato pomeriggio è relativo alla crescita esponenziale evidenziato dal collettivo e da tutti i singoli atleti. Il serio lavoro impostato nel corso degli allenamenti sta portando frutti concreti. Nel campionato regionale under 14 non viene stilata una vera classifica generale, ma ogni singolo incontro viene omologato con il classico sistema del punteggio australe. È evidente come nell’occasione gli amaranto abbiano colto il massimo, i fatidici cinque punti relativi al successo condito dal bonus-attacco. Il 2025 è iniziato in modo davvero brillante. La LundaX Lions Amaranto, sei giorni prima del match con il Pistoia, e cioè nel loro primo impegno dell’anno solare, avevano superato in trasferta, 5-52, il Sieci. Evidentemente il lungo stop osservato in concomitanza con le festività natalizie ha dato ulteriore carica al gruppo. I giocatori amaranto protagonisti contro il Pistoia: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Banchetti, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Elia De Giulli, Alessandro Della Santa, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Nicola Marchesini, Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Michele Romanucci, Daniele Serra, Elia Spagnoli, Diego Turchi.