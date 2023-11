Home

1 Novembre 2023

Livorno 1 novembre 2023 – Lions under 14 vittoriosi ad Arezzo

Ha ancora ampi margini di crescita la rappresentativa under 14 della LundaX Lions Amaranto, che pure ha centrato, in questo ultimo sabato del mese di ottobre, in trasferta, una vittoria piuttosto rotonda.

I livornesi guidati dagli allenatori Michele Pelletti, Antonio Risaliti e Davide Bonomo, presso il centro sportivo ‘Gori’ di Arezzo, contro i pari età locali del Vasari, si sono imposti 7-26.

Il match era valido per la quinta giornata del campionato regionale di categoria. Di spessore la prima parte del confronto, con gli amaranto in grado di sfruttare le proprie qualità tecniche e di scavare un buon solco nel punteggio.

Nella ripresa, gli aretini, dotati di buoni mezzi fisici, provano a reagire.

Gli ospiti si limitano ad amministrare il margine acquisito in precedenza. L’incontro diventa più spezzettato e meno gradevole. Successo esterno mai in discussione, anche se sul piano del gioco e della continuità nell’arco delle partite è lecito dai livornesi pretendere qualcosa di più. La LundaX Lions Amaranto ha qualità di primo piano per la categoria.

Questi i ragazzi labronici, classe 2010 e 2011 di scena al ‘Gori’:

Filippo Serafini, Diego Bellandi, Karim Niang, Morgan Pannese, Daniele Fabozzi, Gabriele Archibusacci, Francesco Prestinari, Giulio Ciulli, Luca Brondi, Gregorio Guidi, Cristian Ricci, Elia De Giulli, Elia Spagnoli, Ryan Romano, Federico Rossi, Francesco Rossi, Mattia Cinquini, Adriano Biagi, Diego Bartolini, Fabio Cappanera.

