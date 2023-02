Home

28 Febbraio 2023

Lions under 15: due vittorie su due partite nel triangolare del ‘Priami’

Livorno 28 febbraio 2023

Profeti in patria. Gli under 15 della LundaX Lions Amaranto si sono esaltati sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno, dove hanno chiuso al primo posto il triangolare valido per la 14° giornata del campionato regionale – fase consolidamento – di categoria.

In questa domenica piovosa e fredda, su un terreno particolarmente pesante, i ragazzi livornesi – classe 2008 e 2009 – allenati da Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi hanno superato 31-5 (5 mete a 1) lo Scandicci e 17-0 (3 mete a 0) il Lucca.

Nel campionato regionale under 15 non viene stilata una classifica generale, ma ogni singola giornata viene omologata con il classico sistema del punteggio australe. È evidente come nella circostanza le due vittorie condite da un punto bonus abbiano permesso agli amaranto di terminare l’evento a quota 9. Seconda piazza per lo Scandicci (4 punti; i fiorentini hanno liquidato il Lucca 14-7) e terza per il Lucca (con 1 punto all’attivo).

Al di là delle annotazioni statistiche, il dato saliente di questo ultimo appuntamento agonistico del mese di febbraio è relativo alla crescita di tutti i giocatori livornesi utilizzati.

Nessuno si è tirato indietro e si è fatto sconfiggere dalle proibitive condizioni atmosferiche. L’annata è iniziata e sta proseguendo nel modo migliore.

Brillante l’affermazione con lo Scandicci – mete dei padroni di casa di Pavesi, Palmerini, Del Nista, Strumi e Rotondo, con Ubaldi autore di tre trasformazioni – e brillante la vittoria con il Lucca – due mete di Palmerini, una di Strumi ed una trasformazione di Ubaldi -.

I giocatori della LundaX Lions Amaranto protagonisti delle due gare del ‘Priami’:

Baldaccini, Bertolini, Botti, Casalini, Casini, Del Nista, Fabbri, Monti, Montino, Palmerini, Pavesi, Ubaldi, Rum, Strumi, Paradiso, Montebovi, Antichi, Mugnaini, Rotondo.

