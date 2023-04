Home

Sport

Rugby

Lions under 15, eccellente 2° piazza nel Torneo Città di Viterbo

Rugby

7 Aprile 2023

Lions under 15, eccellente 2° piazza nel Torneo Città di Viterbo

Livorno 7 aprile 2023

Eccellente il secondo posto colto dalla LundaX Lions Amaranto under 15 nel Torneo ‘Città di Viterbo’, evento giovanile di indubbio spessore svoltosi in questa prima domenica del mese di aprile.

Dieci le (valide) formazioni al via, in rappresentanza di sei regioni. E a proposito di regioni: la LundaX Lions Amaranto è stata l’unica formazione toscana presente nella kermesse laziale.

Labronici capaci di esprimersi ad alti livelli: la soddisfazione per la bontà del gioco espresso e per la seconda piazza ottenuta sono superiori rispetto all’amarezza di un primo posto sfuggito solo per piccoli particolare (finale persa, non senza sfortuna, per una meta a zero).

I ragazzi (classe 2008 e 2009) guidati dalla coppia Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi hanno pienamente confermato le qualità già messe in evidenza nella prima parte dell’annata, nei vari raggruppamenti regionali.

A Viterbo, gli amaranto, nel proprio girone eliminatorio, hanno pareggiato 5-5 con i pari età padroni di casa e poi hanno battuto. con i netti punteggi di 34-0 e 20-0, la mista Terni/Gubbio e il Carpi.

La prima piazza nel proprio raggruppamento – nel quale era inserito anche l’Avezzano, non affrontato – ha permesso di qualificarsi alla finale, con il Mirano, primo nell’altro girone.

Emozionante e all’insegna dell’equilibrio la gara che ha messo il palio la prima posizione del Torneo.

I veneti sono parsi più concreti degli antagonisti e si sono imposti 5-0. A conti fatti, per i livornesi, nell’arco dell’intera domenica, solo due le mete incassate.

Per gli under 15 della LundaX Lions Amaranto, in programma, in questa intensa primavera, altri quattro tornei: il 16 aprile a Viadana, il 29 aprile sul terreno amico ‘Priami’ di Stagno, il 21 e il il 22 maggio a Portoferraio e il 28 maggio a Perugia.

I giocatori labronici ottimi secondi a Viterbo:

Diego Baldaccini, Tommaso Bertolini, Achille Botti, Lorenzo Casalini, Luca Del Nista, Leonardo Fabbri, Andrea Giovacchini, Manuel Alberto Maroni, Enzo Monti, Nicola Montino, Mattia Palmerini, Gabriele Pannocchia, Rocco Pavesi, Giacomo Ubaldi, Brian Strumi, Michele Paradiso, Francesco Iacopini, Niko Rotondo, Raul Rum, Vittorio Antichi, Michele Mugnaini, Maurizio Biagi, Matteo Russo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin