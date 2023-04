Home

Lions Under 15 ottima terza nel memorial Sidiki di Viadana

18 Aprile 2023

Livorno 18 aprile 2023 – Lions Under 15 ottima terza nel memorial Sidiki di Viadana

LundaX Lions Amaranto under 15 in grande evidenza sulle sponde del Po. La formazione livornese guidata da Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi ha centrato, domenica, l’obiettivo del podio nel prestigioso torneo giovanile ‘memorial Sidiki’, svoltosi presso lo stadio ‘Zaffanella’ di Viadana, il centro in provincia di Mantova da decenni considerata una delle capitali della palla ovale italiana.

Gli amaranto hanno confermato le qualità già messe in mostra nei vari raggruppamenti regionali e nel torneo ‘Città di Viterbo’ dello scorso 2 aprile (seconda piazza nell’evento disputato in terra laziale).

Per i labronici, ancora una volta, alti i picchi di rendimento e di tutto rispetto la terza posizione conclusiva. A Viadana la LundaX Lions Amaranto si è presentata con questi atleti (nella categoria sono impegnati giocatori nati negli anni 2008 e 2009): Diego Baldaccini, Tommaso Bertolini, Achille Botti, Lorenzo Casalini, Luca Del Nista, Leonardo Fabbri, Manuel Alberto Maroni, Enzo Monti, Nicola Montino, Mattia Palmerini, Gabriele Pannocchia, Rocco, Pavesi, Giacomo Ubaldi, Brian Strumi, Francesco Iacopini, Niko Rotondo, Raul Rum, Paolo De Angelis, Gabriele Casini, Alessandro Montebovi, Matteo Russo.

Dodici le squadre al via della manifestazione. Le formazioni – di spessore e provenienti da ogni angolo d’Italia – sono state divise inizialmente in quattro gironi. Partite da 12 minuti l’una.

Livornesi primi nel proprio raggruppamento, grazie ai successi per 12-0 sul Genova e per 12-5 sul Bella. Poi affermazione ai calci piazzati (5-5 il punteggio al termine del regolamentare) con i romani della Villa Pamphili e sconfitta – l’unico stop dell’intera giornata – con il Frassinelle, 0-12.

Nell’ultima fatica dell’intensa domenica, vittoria, nella finale per il terzo posto, 10-5, contro il Biella.

Prossimo impegno il torneo ‘I’m a Lion’, il torneo organizzato dalla stessa società amaranto: per la categoria under 15 le gare si giocheranno nel pomeriggio di sabato 29 aprile al ‘Priami’ e al ‘Tamberi’.

