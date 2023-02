Home

21 Febbraio 2023

Lions under 15, un successo e un pareggio nel triangolare di Pontedera

Livorno 21 febbraio 2023

Nel quadro della 13° giornata del campionato regionale di categoria (2° fase del cosiddetto ‘consolidamento’), i Lions under 15 hanno disputato, nel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio, sul rettangolo di gioco del Bellaria Pontedera, un triangolare.

Ospiti della squadra pontederese, il Vasari Arezzo ‘2’ e, appunto, i livornesi allenati da Emanuele Bertolini e Valerio Ubaldi.

I labronici, hanno battuto 14-0 (2 mete a 0) gli aretini e pareggiato 5-5 (1 meta per parte) con i padroni di casa. E’ stato un appuntamento utile per confermare le qualità già evidenziate nelle precedenti uscite e per proseguire il proprio inarrestabile percorso di crescita.

Ecco il lungo elenco degli atleti amaranto di scena nella città della Piaggio:

Raul Rum, Diego Baldaccini, Tommaso Bertolini, Achille Botti, Lorenzo Casalini, Luca Del Nista, Leonardo Fabbri; Manuel Alberto Maroni, Enzo Monti, Nicola Montino, Mattia Palmerini, Gabriele Pannocchia, Rocco Pavesi, Giacomo Ubaldi; Brain Strumi, Michele Paradiso, Niko Rotondo, Paolo De Angelis, Alessandro Montebovi, Vittorio Antichi, Michele Mugnaini; Gabriele Casini.

Contro il Vasari, Ubaldi ha segnato una meta e due trasformazioni; una meta anche di Pavesi mentre contro il Bellaria, meta di Botti.

Nel campionato regionale under 15 – categoria riservata a giocatori nati nel 2008 e 2009. – non viene calcolata una vera classifica generale, ma ogni singolo evento viene omologato con l’assegnazione ‘classica’ del punteggio australe.

È evidente come nell’occasione gli amaranto abbiano, in tutto, totalizzato 6 punti (sia il successo sul Vasari, sia il pareggio con il Bellaria non sono stati conditi dal bonus-offensivo).

Il Bellaria Pontedera, che ha superato 36-0 (6 mete a 0) il Vasari, ha chiuso il triangolare al primo posto con 7 punti.

Seconda piazza per la LundaX Lions Amaranto a quota 6 e terza posizione per il Vasari, a quota 0.

Al di là dei dati statistici, la squadra livornese – che domenica al ‘Priami’ ospiterà un quadrangolare interregionale, con al via anche Bologna ‘1’, Bologna ‘2’ e Scandicci – sta migliorando a vista d’occhio. La stagione è iniziata e sta continuando nel migliore del modi.

